Rio Grande do Sul Equipes da Fepam intensificam vistorias e prestam orientação técnica a empresas após cheias no RS

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vistoria orientativa na Região Metropolitana de Porto Alegre nesta segunda-feira. Foto: Divulgação/Fepam Foto: Divulgação/Fepam

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) reforça, a partir desta semana, a avaliação de empreendimentos afetados pelas enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação visa mapear necessidades, oferecer suporte aos empreendedores e prestar orientações técnicas baseadas em normativas recentes.

O diretor-técnico da Fepam, Gabriel Ritter, explicou que as vistorias têm caráter orientativo, com o objetivo de auxiliar os empreendedores no processo de recomposição e reconstrução, conforme as portarias e instruções normativas emitidas após o desastre.

Nessa segunda-feira (20), as atividades de campo iniciaram com um sobrevoo em Porto Alegre e arredores, permitindo observar a extensão dos danos em empreendimentos localizados em áreas inundadas e o volume de resíduos revelados com a baixa do Guaíba.

Equipes terrestres percorreram empresas acessíveis e ativas em Canoas e Esteio para avaliar os danos e encaminhar recomendações. As vistorias priorizam empreendimentos de maior potencial poluidor com impacto significativo. Esse trabalho também ocorre em outras regiões do Estado, com apoio das Regionais da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fepam, além da Divisão de Emergências Ambientais (Deamb).

Na Capital, a equipe de Emergência também atua no Vale do Taquari (Lajeado), na Serra gaúcha (Bento Gonçalves) e no Vale do Rio Pardo (Santa Cruz do Sul), vistoriando e auxiliando municípios na gestão de resíduos e atendendo emergências ambientais com produtos perigosos.

Suporte na Gestão de Resíduos

A Fepam orienta os municípios na gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e entulhos da enchente. As áreas escolhidas para disposição dos materiais estão sendo georreferenciadas para futuras orientações sobre a destinação final.

A equipe de Emergência da Fundação está disponível para auxiliar os municípios na escolha de áreas emergenciais para armazenamento temporário. Além disso, a Fepam, em parceria com a Sema e o Ministério Público (MPRS), lançou uma cartilha informativa sobre separação, armazenamento e destinação final de resíduos, publicada na última sexta-feira (17).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/equipes-da-fepam-intensificam-vistorias-e-prestam-orientacao-tecnica-a-empresas-apos-cheias-no-rs/

Equipes da Fepam intensificam vistorias e prestam orientação técnica a empresas após cheias no RS

2024-05-20