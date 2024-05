Rio Grande do Sul Autoridades estaduais e federais auxiliam na retomada de serviços de saúde em Guaíba e Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Representantes da Secretaria da Saúde e da Força Nacional do SUS visitaram unidades nos dois municípios. (Foto: Guga Stefanello/SES)

Técnicos da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) estiveram nas cidades de Guaíba e Eldorado do Sul, ambas na Região Metropolitana de Porto Alegre e duramente atingidas pelas enchentes das últimas semanas. O objetivo foi fornecer orientações a autoridades locais sobre a retomada de serviços públicos do setor e levantamento de perdas.

Em Eldorado do Sul, proporcionalmente uma das mais devastadas no Rio Grande do Sul pelas inundações, seis postos de saúde permanecem fechados, enquanto um Pronto Atendimento e uma sala de vacinas funcionam provisoriamente no centro administrativo da prefeitura. A rede municipal tem duas unidades funcionando na zona rural e conseguiu reabrir uma na área urbana.

Já em Guaíba, dois postos foram afetados. Um recém-erguido Hospital de Campanha da Marinha do Brasil tem amenizado a carência, oferecendo atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia e cirurgia geral. Mais de 40 militares atuam na estrutura provisória, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogo e profissionais de outras especialidades. Desde o início da operação, no dia 9, já foram atendidos mais de 1,7 mil pacientes.

Levantamento de necessidades

A titular da SES, Arita Bergmann, também esteve nos dois municípios. Segundo ela, existe a possibilidade de doação de computadores pela SES e de equipamentos variados por empresários:

“Auxiliaremos com tudo o que for necessário para restabelecer os serviços de saúde. Estamos visitando os municípios para prestar solidariedade, mas também para ver o que estão precisando e, com isso, ajudar e planejar o recomeço”.

Assessor para Emergência em Desastre em Saúde Pública da Secretaria da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Stabeli complementa:

“Esse é um momento de esforço conjunto do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e dos municípios. É importante que se levantem as necessidades para que possamos auxiliar, compondo da melhor forma possível, seja com recursos ou mesmo com profissionais da Força Nacional do SUS”.

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, também se manifestou: “Foi um momento importante para que a SES possa enxergar as nossas fragilidades neste momento. Já somos uma região carente de equipamentos públicos de saúde e fomos atingidos em unidades básicas que perderam equipamentos. Precisaremos recuperar e teremos muito trabalho, mas com a força do nosso povo e a ajuda do Estado e do governo federal podemos sair dessa mais rápido”

(Marcello Campos)

