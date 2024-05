Inter Inter escolhe Alfredo Jaconi e Arena Barueri para jogos da Sul-Americana

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Clube indicou o Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, para sediar jogo com o Delfín-EQU. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Clube indicou o Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, para sediar jogo com o Delfín-EQU. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou na noite desta segunda-feira (20) que jogará seus dois últimos jogos como mandante pela fase de grupos da Copa Sul-Americana em novos locais. A partida contra o Belgrano, no dia 28, será na Arena Barueri, em Barueri, enquanto o confronto contra o Delfin, no dia 8 de junho, acontecerá no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube informou que a decisão já foi comunicada à Conmebol. A Arena Barueri foi cedida pelo Palmeiras, e o Estádio Alfredo Jaconi foi emprestado pelo Juventude. O Colorado agradeceu aos clubes pela colaboração.

“Este momento vai além das quatro linhas, é um ato de união e auxílio dos clubes ao nosso estado do Rio Grande do Sul. O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental. Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande do Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos”, afirmou o Inter em nota.

Treinos em Itu

A equipe do Inter chegou na tarde dessa segunda a Itu, em São Paulo, onde vai treinar para a volta das competições. A Conmebol adiou duas rodadas da Libertadores, para o Grêmio, e da Sul-Americana, para o Inter, mas os jogos voltam no fim do mês.

O mesmo vale para o Brasileirão. As equipes gaúchas tiveram seus jogos adiados até o dia 27 de maio. Posteriormente, por pedido de outras equipes da Série A, o campeonato teve as rodadas 7 e 8 suspensas pela CBF.

O centros de treinamento de Inter e Grêmio, o Beira-Rio e a Arena do Grêmio foram muito afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. As equipes estavam sem treinar desde início do mês de maio e não têm previsão para voltar a usar as instalações dos clubes.

Nota do Colorado

“É com grande emoção e solidariedade que informamos a decisão do Sport Club Internacional de indicar para a Conmebol o local do seu jogo contra o Delfin, no dia 8 de junho, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Este momento vai além das quatro linhas, é um ato de união e auxílio dos clubes ao nosso estado do Rio Grande do Sul. O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental.

Juntos, somos mais fortes e mostramos a força do futebol gaúcho. Continuamos trabalhando conjuntamente para atender todos os requisitos solicitados pela Conmebol e aguardamos a manifestação da entidade com a confirmação do local da partida.

O Clube comunica também que o jogo do dia 28 de maio pela Copa Sul-Americana, contra o Belgrano, será indicado para a Arena Barueri, em São Paulo. Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos.

Contamos com a presença e o apoio de todos os torcedores e torcedoras neste momento tão especial. Vamos mostrar que, unidos, podemos superar qualquer desafio.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-escolhe-alfredo-jaconi-e-arena-barueri-para-jogos-da-sul-americana/

Inter escolhe Alfredo Jaconi e Arena Barueri para jogos da Sul-Americana

2024-05-20