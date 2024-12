Porto Alegre Estação de Tratamento de Água Menino Deus será paralisada para manutenção e afeta bairros nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

As equipes atuarão no sistema de dosagem dos produtos químicos, na saída do canal de água filtrada Foto: Luciano Lanes Foto: Luciano Lanes

A ETA (Estação de Tratamento de Água) Menino Deus, em Porto Alegre, será paralisada na manhã desta quarta-feira (11), para manutenção. O serviço, realizado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), terá início às 8h30. A previsão é de conclusão à tarde, possibilitando a retomada gradual das atividades.

As equipes atuarão no sistema de dosagem dos produtos químicos, localizado na saída do canal de água filtrada. A parada da ETA pode acarretar no desligamento temporário das Ebats (Estações de Bombeamento de Água Tratada), causando desabastecimento e/ou baixa pressão em até 37 localidades.

Se houver falta d’água, o fornecimento será retomado de forma gradual, demorando mais tempo nas partes mais afastadas.

Retorno da água

Após paradas mais longas, a água pode voltar com coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. O cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar na opção 2 do Sistema 156.

Bairros abastecidos pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Menino Deus – Agronomia, Alto Teresópolis, Aparício Borges, Azenha, Assunção, Belém Velho, Camaquã, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristal, Intercap, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Europa, Medianeira, Menino Deus, Nonoai, Partenon, Parque Charruas, Petrópolis, Praia de Belas, Santana, Santa Tereza, São Jorge, São José, Santo Antônio, Tristeza, Vila Campo da Tuca, Vila Conceição, Vila dos Comerciários, Vila dos Sargentos, Vila Alto Erechim, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila Topázio.

2024-12-10