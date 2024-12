Rio Grande do Sul Natal 2024 pode movimentar R$ 6,6 bilhões em vendas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A expectativa positiva está estruturada no otimismo que os lojistas apresentam ao observar a movimentação dos consumidores em busca dos presentes natalinos Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Natal de 2024 deve movimentar cerca de R$ 6,6 bilhões em vendas no Rio Grande do Sul, de acordo com projeção da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul). A expectativa positiva está estruturada no otimismo que os lojistas gaúchos apresentam ao observar a movimentação dos consumidores em busca dos presentes natalinos.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, destaca que neste momento existe uma boa dinâmica de consumo no Rio Grande do Sul e isso estimula as compras para o Natal.

“Há fatores que contribuem para esse cenário otimista, mesmo que as medidas mais duras implementadas pelo Banco Central a partir da elevação da taxa Selic e a disparidade cambial Dólar x Real já estejam se refletindo nos consumidores. Temos visto um aumento dos indicadores de empregabilidade e avanço da massa salarial no Rio Grande do Sul. O pagamento do 13o salário e o forte apelo emocional do Natal são outros aspectos importantes que fomentam as vendas nesse período”, avalia Vitor Augusto Koch.

O dirigente lembra, ainda, que dezembro é um mês onde as vendas do comércio crescem, tradicionalmente, cerca de 30% na comparação com os demais meses do ano. E, no segmento de roupas, calçados e acessórios pode chegar a um incremento de até 80%, em função da compra e da troca de presentes. Esses itens são muito procurados pelos consumidores por oferecem benefícios como ticket médio acessível e ter utilidade para quem os recebe.

“Lembrando que o Natal é a principal data do calendário do comércio brasileiro, com as pessoas se mobilizando fortemente em realizar a celebração e presentear familiares, amigos e clientes especiais. Diante disso, hiper e supermercados deverão ter vendas muito expressivas, em função da ceia natalina, e artigos como vestuário, produtos de beleza, perfumaria, brinquedos e eletroeletrônicos, embora em menos escala, também serão os preferidos dos consumidores. O ticket médio para as compras deve ficar em torno de R$ 270”, enfatiza o presidente da FCDL-RS.

Outro detalhe significativo é que, a exemplo dos anos anteriores, a maior movimentação deve ocorrer na semana que antecede o Natal, especialmente nos dias 21, 22, 23 e 24 de dezembro. E muitas trocas devem acontecer a partir do dia 26.

Assim, a FCDL-RS reforça algumas dicas importantes para os lojistas aproveitarem a data e ampliarem suas vendas. Propiciar ao consumidor a melhor experiência de compra possível, desenvolver promoções criativas e atraentes, evitar a demora no atendimento presencial e disponibilizar opções de pagamento que se adaptem ao bolso do consumidor.

Vale recordar que regularizar o crédito, atualmente, é uma ação que favorece os consumidores na hora de realizarem compras a prazo. Com a expansão do Cadastro Positivo no país, quem cumpre com seus compromissos financeiros pontualmente ganha benefícios importantes, como taxa de juros menores e até maior prazo de pagamento quando comprar parceladamente. Por isso, a FCDL-RS utiliza o Cadastro Positivo, em parceria com a Quod, disponibilizando uma análise altamente qualificada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/natal-2024-pode-movimentar-r-66-bilhoes-em-vendas-no-rio-grande-do-sul/

Natal 2024 pode movimentar R$ 6,6 bilhões em vendas no Rio Grande do Sul

2024-12-10