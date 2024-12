Porto Alegre Unidades de saúde alteram horário de atendimento nesta quarta e quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

A ideia é compartilhar e valorizar iniciativas que fortaleçam e inovem nos territórios dos serviços da Capital Foto: Giulian Serafim/PMPA A ideia é compartilhar e valorizar iniciativas que fortaleçam e inovem nos territórios dos serviços da Capital (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

As unidades de saúde que atuam com equipe única estarão fechadas em um turno do dia nesta quarta-feira (11), ou quinta-feira (12), para que os trabalhadores participem da 3ª Mostra Porto-alegrense da Atenção Primária. As comunidades foram orientadas nos locais de atendimento.

O encontro terá apresentação de aproximadamente 200 trabalhos, oficinas, atrações culturais, tenda de educação popular e feira de equidades. A ideia é compartilhar e valorizar iniciativas que fortaleçam e inovem nos territórios dos serviços da Capital.

Fechamentos da Coordenadoria de Saúde Sul:

Campos do Cristal – quarta-feira, 11, manhã

Vila Nova Ipanema – quarta-feira, 11, tarde

Pitinga – quarta-feira, 11, tarde

Cidade de Deus – quinta-feira, 12, tarde

São Vicente Mártir – quinta-feira, 12, tarde

Fechamentos da Coordenadoria de Saúde Oeste:

Graciliano Ramos – quarta-feira, 11, tarde

São Gabriel – quarta-feira, 11, tarde

Santa Tereza – quarta-feira, 11, tarde

Santa Anita – quarta-feira, 11, manhã

Unidade Móvel: quarta-feira, 11, tarde

Estrada dos Alpes – quinta-feira, 12, manhã

Jardim Cascata – quinta-feira, 12, tarde

Nossa Senhora das Graças – quinta-feira, 12, tarde

Fechamentos da Coordenadoria de Saúde Norte:

Asa Branca – quarta-feira, 11, tarde

Jenor Jarros – quarta-feira, 11, tarde

Ilha da Pintada – quarta-feira, 11, manhã

Beco dos Coqueiros – quarta-feira, 11, tarde

Nova Gleba – quarta-feira, 11, tarde

Vila Elizabeth – quinta-feira, 12, tarde

Esperança Cordeiro – quinta-feira, 12, tarde

Passo das Pedras 2 – quinta-feira, 12, tarde

Fechamentos da Coordenadoria de Saúde Leste:

Herdeiros – quarta-feira, 11, tarde

Vila Brasília – quarta-feira, 11, tarde

Batista Flores – quarta-feira, 11, tarde

Viçosa – quinta-feira, 12, tarde

Recreio – quinta-feira, 12, manhã

Santa Helena – quinta-feira, 12, manhã

Indígena – quinta-feira, 12, manhã

Laranjeiras – quinta-feira, 12, manhã

Vila Pinto – quinta-feira, 12, tarde

Safira Nova – quinta-feira, 12, manhã

Vila Safira – quinta-feira, 12, tarde

Jardim da Fapa – quinta-feira, 12, manhã.

