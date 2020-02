Verão Estação Verão Sesc: Porto Alegre e Itapuã têm último sábado de atividades

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Testes de saúde, mateada e passeio ciclístico estão entre as ações oferecidas à comunidade na Capital Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

Neste sábado (29), a Orla do Guaíba, em Porto Alegre, recebe o último dia de atividades do Estação Verão Sesc. A Casa do projeto na Capital, que fica próxima à Rótula das Cuias, é um dos 17 pontos do Estado que receberam ações durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Entre as atividades permanentes do Estação Verão, que serão oferecidas neste sábado, das 15h às 19h, estão o empréstimo de material esportivo, testes de saúde, recreação com brinquedos infláveis, massoterapia e Espaço Pet Optimum. A comunidade também terá acesso a uma mateada com a Ervateira Ximango, muro de escalada e disputas infantojuvenis de chute a gol.

As atividades iniciam às 15h, com uma apresentação da Banda da Brigada Militar. A partir das 16h, em parceria com o PedAlegre Clube de Ciclismo, ocorre o 2º Passeio Ciclístico Estação Verão Sesc, que terá um percurso de aproximadamente 15km, saindo da Casa do Estação Verão, passando pela Av. Augusto de Carvalho, Av. Loureiro da Silva, Rua Engenheiro Luiz Englert, Av. Osvaldo Aranha, Túnel da Conceição, Av.Mauá e retornando ao ponto de origem. Às 17h e às 18h, respectivamente, haverá aulas de ritmos e zumba com as equipes do Sesc e X Dance. Fechando o dia, às 18h acontece a Orla dos Campeões, evento de luta livre da Over Wrestling.

O sábado marca também o encerramento das atividades de Itapuã, em Viamão. Na prainha da região metropolitana, as atividades acontecem nesta sexta-feira, das 14h às 19h30, e no sábado, das 9h às 19h30. Entre as atividades estão o empréstimo de material esportivo, cadeiras de praia e guarda-sóis, atividades de recreação, banho assistido em cadeira anfíbia, aulas de alongamento e ritmos.

Estação Verão Sesc 2020

Porto Alegre

Data: 29/02 (Sábado)

Horário: das 15h às 19h30

Endereço: Módulo do Esporte – Orla do Guaíba, próximo a Rótula das Cuias, nas quadras esportivas

Durante todo o dia

Sesc e Senac Saúde, com verificação de pressão arterial teste de glicose, avaliação respiratória e teste de visão

Mateada com Ervateira Ximango (preparo e fornecimento de chimarrão)

Muro de escalada

Recreação com brinquedos infláveis

Empréstimo de material esportivo

Disputas infantojuvenis de chute a gol

Massoterapia

Espaço Pet Optimum

Programação

15h: Banda da Brigada Militar

16h: 2º Passeio Ciclístico Estação Verão Sesc (parceria com o PedAlegre Clube de Ciclismo)

17h: Aulão de Ritmos com a equipe do Sesc

18h: Aulão de Zumba e Ritmos com a equipe X Dance

8h30: Orla dos Campeões, evento de luta livre da Over Wrestling

Itapuã – Viamão

Endereço: Praia de Itapuã – Viamão

Horários: sexta-feira, das 14h às 19h30; e sábado, das 9h às 19h30

Confira a programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

