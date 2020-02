Verão Plano diretor da orla é tema de reunião

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Tema foi debatido no encontro do Conselho Municipal de Agropecuária e Pesca Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os integrantes do Conselho Municipal de Agropecuária e Pesca (Comdape) realizaram uma reunião na tarde de quinta-feira (27). O plano diretor da orla foi uma das principais pautas discutidas. Também foi debatido sobre o contrato de autorização, a título precário de ponto de pesca profissional artesanal em área pública e sobre o sistema de inspeção municipal.

Sobre o plano diretor da orla, o contrato foi lido a explanado pela diretora do Departamento de Indústria e Comércio, Carina Bittencourt, e foi deliberado e aprovado por unanimidade. Também foi informado sobre a utilização de uma placa de identificação para o ponto de pesca profissional.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, reforça a importância do Comdape no desenvolvimento social e econômico do município. “É um órgão que cumpre um papel fundamental, a partir das entidades nele representadas, por isso apoiaremos sempre o progresso das atividades”, diz.

