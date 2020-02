Rio Grande do Sul Daer fiscalizou mais de 1,8 mil ônibus durante o carnaval

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Operações realizadas nas estradas e nos terminais rodoviários abrangeram as linhas regulares e de fretamento e turismo. Foto: Divulgação/Daer Operações realizadas nas estradas e nos terminais rodoviários abrangeram as linhas regulares e de fretamento e turismo. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

Aproximadamente 70 mil passageiros do transporte coletivo intermunicipal viajaram de forma mais segura durante o feriado de carnaval devido às blitze realizadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes). No total, 37 fiscais da autarquia inspecionaram cerca de 1,8 mil veículos de linhas regulares e de fretamento e turismo. Além de atuar nas estradas, eles estiveram presentes nas estações rodoviárias de Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, Cidreira, Osório, Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul.

De acordo com o secretário Juvir Costella, a iniciativa busca a segurança dos usuários. “Além de viabilizar obras e serviços nas estradas, é fundamental que o Estado se faça presente na fiscalização dos serviços de transporte coletivo, garantindo, assim, o bem-estar dos passageiros até o seu destino”, destacou.

“As fiscalizações estão sendo percebidas positivamente pela população, que pode recorrer aos servidores em caso de dúvidas, reclamações ou denúncias. Os empresários também apoiam as ações que coíbem o transporte clandestino”, ressalta o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann. “Tivemos funcionários que saíram sob aplausos dos ônibus, o que demonstra a consciência das pessoas em relação a essa atuação, realizada para diminuir os riscos de acidentes.”

Segundo o dirigente, foram realizadas 600 abordagens nas rodovias BRS-116 (Jaguarão), BRS-287 (Jaguari) e ERS-030 (Tramandaí), com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar). Nos terminais, a fiscalização atingiu 1,2 mil veículos. Neles, também foram averiguadas as condições dos prédios, assim como a regularidade dos horários das linhas de transporte intermunicipal.

Blitze na Expodireto e Expoagro

O Daer também estará presente em dois dos principais eventos do agronegócio no Estado: a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque; e a Expoagro Afubra, em Rio Pardo. Na primeira feira, que ocorre de 2 a 6 de março, 21 profissionais vão circular pela ERS-332 e ERS-142. A mesma equipe trabalhará de 18 a 21 de março na BRS-471, durante a Expoagro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário