Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Ao final das aulas haverá entrega de certificado aos participantes. Foto: USP Imagens

Parceiro da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) no projeto de qualificação profissional, o CIEE/RS (Centro de Integração Empresa-Escola) está com vagas abertas para 12 oficinas de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho. Os cursos começam a partir do dia 11 de março e seguem até o final do mês.

As aulas serão ministradas na unidade do CIEE do Centro Histórico, na avenida Borges de Medeiros, 328, 8º andar, sala 84. Ao final das aulas haverá entrega de certificado aos participantes.

Com duração de duas horas cada, as oficinas são gratuitas e direcionadas para o público em geral, maior de 14 anos. Para se inscrever, o interessado deve enviar e-mail com nome completo, data de nascimento, RG, CPF , cidade, bairro, telefone para contato, oficina(s) que possui interesse em participar, se já tem cadastro no CIEE e se já participou de alguma oficina. As inscrições devem ser feitas através do e-mail: secretaria.socioeducativo@ciee.rs.org.br.

Mais informações pelos telefones (51) 3284-7098/3284-7195.

Confira os cursos:

Dia 11, quarta-feira

-14h – Qualidade se faz com Inovação

Dia 17, terça-feira

– 10h – Atitudes geradoras de motivação

– 14h – Dicção e Oratória: Respiração

Dia 18, quarta-feira

– 10h – Autoconhecimento Profissional

– 14h – Sociedade de Risco e Sustentabilidade

Dia 19, quinta-feira

– 10h – Orientação Vocacional

Dia 23, segunda-feira

– 14h – Comunicação como fator de qualidade

Dia 24, terça-feira

– 10h – Gestão do Tempo

– 14h – Planejamento Financeiro

Dia 25, quarta-feira

– 14h – Desenvolvimento Pessoal

Dia 26, quinta-feira

-10h – Manutenção de Computadores: noções básicas

Dia 31, terça-feira

-14h – Empreendedorismo

