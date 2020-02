Rio Grande do Sul Tesouro paga novo grupo de salários nesta sexta-feira e quita a folha para 51% dos servidores

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

O Tesouro do Estado anunciou, na tarde desta sexta-feira (28), o pagamento de um novo grupo de servidores referente à folha de fevereiro do Poder Executivo. Com o novo depósito, a Secretaria da Fazenda quita os salários de 51% dos vínculos.

Os valores líquidos até R$ 2.500 estarão na conta dos servidores ao longo da noite desta sexta – inicialmente estavam previstos nesta data os pagamentos apenas de quem recebe até R$ 1.800. O pagamento, informa o Piratini, foi possível devido a variações no fluxo de caixa.

As demais datas previstas no calendário de fevereiro, divulgado na quinta-feira (27), não tiveram alterações.

O próximo pagamento será no dia 10 de março com a quitação dos contracheques líquidos de até R$ 3.500 (64% dos vínculos). No dia 11 de março, o Tesouro do Estado deposita os salários de quem recebe líquido até R$ 5.500 (82%). Para os servidores que recebem acima deste valor, a quitação total da folha será em 13 de março.

