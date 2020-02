Verão Rodeio de Balneário Pinhal tem Novidades

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Este ano, o local ganhou arquibancada coberta com capacidade para 500 pessoas, levando mais conforto para o público assistir as provas campeiras. Além disso a área do parque foi ampliada para 5 hectares, com toda a infra estrutura necessária para o acampamento, com extensão das redes de luz e água.

Aproximadamente 1.500 laçadores, ginetes e prendas do Rio Grande do Sul e outros estados, devem participar das provas. Serão mais de R$ 50 mil em prêmios para os primeiros colocados.

Um dos destaques do evento é a modalidade exclusiva para as mulheres, denominada Laço Prenda. Para essa categoria serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios, camisetas personalizadas e uma joia para o primeiro lugar.

A festa também contará com atividades artísticas e culturais, além de shows musicais com os Grupos Farra, JJSV, Candieiro, Paulinho Mocelin &Coração de Gaiteiro.

O Rodeio de Balneário Pinhal, que já é considerado um dos maiores do Litoral, promete superar todas as expectativas nessa edição: “Com as melhorias no parque aliadas à data do evento – após o carnaval – acreditamos que este será um dos melhores Rodeios do Município dos últimos tempos”, adianta o Patrão do PTG Túnel Verde Luis Alberto Reiheimer.

O 12º Rodeio Interestadual de Balneário Pinhal é uma realização da Prefeitura Balneário Pinhal e do Piquete de Tradições Gaúchas Túnel Verde, com o apoio da Secretaria de Turismo.

Mais informações em: https://facebook.com/events/s/12%C2%BA-rodeio-tunel-verde/114653459963580/?ti=cl

