Verão A água do mar e seus benefícios para a saúde

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Contato com a água faz muito bem para a mente e para o corpo Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Além do bem estar de uma folga no trabalho e descansar com a família e amigos, a medicina também reafirma alguns efeitos benéficos do contato com a água do mar. Segundo o médico pneumologista associado da AMRIGS (Associação Médica do Rio Grande do Sul), Luiz Carlos Corrêa da Silva, considerando que a água do mar é rica em sais minerais, particularmente cloreto de sódio, pode ajudar na limpeza das mucosas das vias aéreas superiores (nariz) contribuindo na melhoria de casos de problemas respiratórios e asma, por exemplo.

“A circunstância de estar na praia, mais relaxado, longe dos problemas, com mais sociabilidade, pelos efeitos antidepressivos, melhora a sensação de bem estar. A prática de exercícios também ajuda muito. O que não acontece são efeitos específicos nas doenças respiratórias”, explica.

As águas termais têm efeitos de hidroterapia e imersão no calor. Pela composição salina, a água do mar além dos efeitos já mencionados, limpa e protege a pele e as mucosas superficiais, e sais como o iodo influenciam a tireoide. O sol é mais um fator benéfico, por exemplo, na formação da vitamina D. Porém, é preciso seguir rigorosamente as orientações de dermatologistas para proteção da pele.

