Verão Carnatexas 2020 é sucesso de público mais uma vez

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O maior carnaval de rua com desfile de blocos do litoral norte gaúcho contou com três noites de shows musicais e desfiles Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por mais um ano, o distrito de Arroio Teixeira teve suas ruas repletas de milhares de pessoas festejando mais um Carnatexas. O maior carnaval de rua com desfile de blocos do litoral norte gaúcho contou com três noites de shows musicais e desfiles, animando todos os foliões.

Contando com três noites com shows musicais, sendo eles Banda Alegria, Banda Sax e Banda Matusa, além também do Dj Cassiá nas noites de sábado e segunda-feira, o Carnatexas também teve em sua programação o tradicional desfile de blocos, totalizando neste ano 9 blocos, formados por pessoas vindas de diversas localidades. As crianças também puderam se divertir e fizeram a festa no carnaval de rua infantil, que foi realizado no domingo de tarde, e contou com muita música, brincadeiras, desfile de fantasias e animadores.

Com chamadas ao vivo nas emissoras de televisão RBS e SBT, o Carnatexas 2020 já esperava um número maior de público, contando assim com diversas melhorias, tais como colocação de gradil para o desfile de blocos, mudança do local do palco, dando mais espaço para a população, lugar fixo para vendedores ambulantes, estrutura para camarote e carnaval infantil cobertos e mais segurança, com reforço da Brigada Militar.

Com organização da subprefeitura de Arroio Teixeira e Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Coordenação de Distritos e Turismo, Indústria e Comércio, o Carnatexas bateu recorde de público, levando milhares de foliões para as ruas e reafirmando a tradição de ser um dos maiores e melhores carnavais de rua do litoral.

