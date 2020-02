Verão Folia de Verão leva diversão para o I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Circuito inflável com água conta com 16 atrações gratuitas para crianças e adultos, além de música e área gastronômica. Em 2019, evento ocorreu na beira da praia de Tramandaí Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para aproveitar as tardes quentes da temporada, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo promove, no próximo dia 29, o evento Folia de Verão. A programação apresenta um grande circuito inflável com mais de 120 metros de brinquedos com água em 16 atrações para crianças e adultos, com entrada franca.

A proposta lúdica, que ocorre no estacionamento aberto do empreendimento, vai contar com distribuição de pulseiras das 11h às 18h, mas a brincadeira terá o horário das 12h às 20h. A idade mínima para acessar os brinquedos é de sete anos, sendo necessária a apresentação de documento de identificação.

Para também contemplar os menores e aqueles que não querem se molhar na Folia de Verão, assim como os pets que são sempre bem-vindos no empreendimento, a animada tardecontará com outras atrações, como o pop rock eclético de Camila e Dionatã, e uma área gastronômica com as presenças da Donna A’rteira – Geladinho Gourmet, Puro Limão, Divino Churro, Pipoca da Ro, Mr. Açaí e The Best Beer – Cervejaria Imigração.

Por se tratar de brinquedos infláveis com água, é recomendada a utilização de trajes de banho e que sejam levadas toalhas.

Folia de Verão/ 29 de fevereiro, sábado/ 12h às 20h/ Entrada gratuita, com distribuição de pulseiras das 11h às 18h/ I Fashion Outlet Novo Hamburgo (Rodovia BR-116 km 236), no estacionamento aberto do Outlet/ Informações: (51) 3600.1000

