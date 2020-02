Verão Carnaval de muita folia em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Levando milhares de pessoas às ruas de Capão da Canoa, o carnaval neste ano contou com shows em cinco pontos diferentes da cidade Foto: Divulgação PMCC Foto: Divulgação PMCC

O último final de semana marcou não somente o carnaval, como também o término da agenda de shows de verão, levando milhares de pessoas às ruas de Capão da Canoa, que neste ano contou com shows em cinco pontos diferentes da cidade.

No Largo do Baronda, as bandas Pepper Pop e Showdi, no sábado, e Cravo e Canela e Relax, no domingo, animaram os foliões. A festa também aconteceu em outros pontos da cidade.

Na Praia do Barco, a comunidade recebeu o show da banda Eccos, no sábado. Em Capão Novo, a banda Cravo e Canela embalou os foliões no sábado e no domingo a festa ficou no comando de Marcelo Cachoeira. Curumim também contou com dois dias de folia, com Eclipse Fatal e Musical Encanto no sábado e Banda Alegria e Dj Cassiá. Em Arroio Teixeira, o carnatexas contou com três noites de atrações, começando no sábado com a Banda Alegria e DJ Cassiá, Banda Sax, no domingo e banda Matusa e DJ Cassiá novamente na segunda-feira.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, afirma que o carnaval é uma festa de extrema importância para a cultura e economia da região. “Muitas pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de outros estados e países buscam a nossa cidade, recebendo uma importância econômica que faz com que o poder público invista nesse período”, observa.

O Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Itamar Trombetta, destacou que houve celebrações em diversos bairros da cidade. “Não ficou só centro, foi por todos os cantos da cidade e esse clima de alegria e diversão contagia e mostra que estamos fazendo o trabalho correto”, diz.

