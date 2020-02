Verão Prefeitura de Capão da Canoa disponibiliza o aplicativo “Fala, Cidadão”

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Desde 2018, o executivo possibilita esse canal direto para a população ajudar a construir uma cidade melhor Foto: Divualgação PMCC Foto: Divualgação PMCC

Visando ter uma relação mais direta com a comunidade, a Prefeitura de Capão da Canoa lançou, em 2018, o aplicativo “Fala, Cidadão” no município. O objetivo é construir um canal direto para os moradores ajudarem a construir uma cidade melhor, tendo presença no principal meio digital de comunicação da população: o celular.

O Fala Cidadão é um aplicativo colaborativo com o objetivo de auxiliar prefeituras e cidadãos a terem uma comunicação mais eficiente. A partir de alertas criados pela população, a administração da cidade tem mais facilidade para definir quais problemas e melhorias que merecem atenção prioritária.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, afirma que o objetivo era ter uma ferramenta moderna, simples e acessível à grande maioria da população. “Temos, desde 2018, uma atualização colaborativa, incentivando os moradores a participarem da gestão”, observa.

Com o painel administrativo, a Prefeitura tem controle total sobre as ocorrências, categorizando-as, gerando filtros e relatórios, além de atualizar os status, tudo via web, online e 100% seguro.

Confira o fluxo

Você cria a ocorrência: fiscaliza tudo que está ao seu redor, informando as pessoas do executivo sobre os problemas.

A prefeitura responde: sua ocorrência entra no canal direto do executivo municipal, você recebe um retorno sobre a sua ocorrência.

Problema resolvido: com a colaboração de todos, criamos uma cidade melhor para morar.

