Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

A iniciativa é aberta para o público de todas as idades. Foto: Maurício Marques/Divulgação

Os veranistas e moradores que frequentam as praias do Centro, Mariluz e Albatroz contam, até a primeira quinzena de março, com atividades físicas gratuitas a beira mar. A iniciativa é da Prefeitura de Imbé, através das secretarias municipais da Mulher e Direitos Humanos, de Saúde e de Desporto, Indústria e Comércio.

Conforme a titular da pasta da Mulher e Direitos Humanos, Joseleine Barbosa, o objetivo é proporcionar uma melhor qualidade de vida de todos os frequentadores da praia. A iniciativa é aberta para o público de todas as idades. “De crianças a idosos, todos são bem-vindos. Não queremos ninguém sedentário”, disse Josi.

Confira a programação das atividades

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 8:30 Beira Mar Centro 8:30 Beira Mar Albatroz 8:30 Beira Mar Centro 8:30 Beira Mar Mariluz 8:30 Beira Mar Mariluz 8:30 Beira Mar Albatroz 8:30 Beira Mar Centro 8:30 Beira Mar Mariluz 8:30 Beira Mar Centro 8:30 Beira Mar Albatroz TARDE TARDE TARDE TARDE TARDE 16:00 Caminhada Orientada Casa da saúde Beira Mar Centro 16:00 Caminhada Orientada Casa da saúde Beira Mar Centro 16:00 Caminhada Orientada Casa da saúde Beira Mar Centro 16:00 Caminhada Orientada Casa da saúde Beira Mar Centro 16:00 Caminhada Orientada Casa da saúde Beira Mar Centro

