Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Atividade será no Largo Baronda, em Capão da Canoa. Foto: Reprodução/Google Maps

A Secretaria do Esporte e Lazer realiza a ação Meu Primeiro Mergulho no Mar, na sexta-feira (28), a partir das 10h, no Largo Baronda, em Capão da Canoa. A iniciativa, que levará cerca de 30 crianças e adolescentes para viverem o seu primeiro dia na praia, integra as atividades do projeto RS Verão Total 2020 do governo do Estado.

A atividade conta com a parceria do Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, e apoio da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Cientec (Fundação de Ciência e Tecnologia) e prefeitura de Capão da Canoa. Além do banho de mar, as crianças e adolescentes irão participar de atividades recreativas, oficina de conscientização para o trânsito e mini rústica.

Por indicação do Ministério Público, a experiência de passar um dia na praia está direcionada às crianças, com idade entre cinco e 17 anos, do Centro de Educação Profissional São João Calábria, de Porto Alegre. O projeto Casas-Lares Calábria visa ao acolhimento, em unidade residencial, de crianças, adolescentes e jovens, com idade entre zero e 17 anos, em regime de medida protetiva de acolhimento.

