Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Pelo menos 60 mil veículos são aguardados no sentido litoral – Porto Alegre na Freeway nesta quarta-feira (26) no retorno do feriadão de carnaval, conforme a CCR ViaSul . Na BR 101, a expectativa é de que 33 mil motoristas retornem nesta quarta-feira pela rodovia.

Tráfego

Na sexta-feira (21), a Freeway recebeu 70 mil veículos em direção ao litoral. Já no sábado (22), 80,9 mil seguiram o mesmo destino, com movimentação intensa durante todo o dia. O acostamento foi utilizado como faixa adicional ao tráfego de veículos na ida às praias entre os quilômetros 75 (Gravataí) e 26 (Santo Antônio) por mais de 28 horas.

A primeira operação iniciou na tarde de sexta-feira e se estendeu até a madrugada do sábado, totalizando 14 horas. Nesse dia, o recurso ainda foi utilizado por mais de 14 horas.

Vale destacar que, mesmo com a grande movimentação nas duas rodovias, não houve acidentes graves nas duas rodovias, sendo que a maioria das ocorrências foi relacionada a panes e pequenos incidentes.

