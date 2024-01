Porto Alegre Estacionar na Área Azul está mais caro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

O preço para o tempo máximo de permanência, que é de duas horas, aumentou de R$ 8 para R$ 9. Foto: Ederson Nunes/CMPA

Entraram em vigor nesta segunda-feira (22) os novos valores do estacionamento rotativo nas ruas e avenidas de Porto Alegre. Para utilizar a chamada Área Azul, os motoristas têm que pagar R$ 2,25 por 30 minutos. Até então, esse período custava R$ 2.

O preço para o tempo máximo de permanência, que é de duas horas, aumentou de R$ 8 para R$ 9. Também foi corrigido o Aviso de Irregularidade, destinado a aqueles condutores que não efetuarem o pagamento do estacionamento, evitando infração de trânsito de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação. O valor a ser pago em até dois dias úteis, após o uso da Área Azul, passou para R$ 35.

“A atualização do valor está dentro do projeto da nova Área Azul, que lançamos em setembro de 2022, no qual, além da parcela prevista em contrato para a concessionária, prevê a destinação de parte do valor para o subsídio do transporte público”, disse o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Confira os novos valores:

30 minutos – R$ 2,25

60 minutos – R$ 4,50

90 minutos – R$ 6,75

120 minutos – R$ 9

