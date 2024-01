Porto Alegre Porto Alegre tem domingo marcado por novas barricadas de protesto contra falta de luz e água

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Ruas também estavam tomadas por resquícios de manifestações dos últimos dias. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Em seu quinto dia seguido de problemas no fornecimento de luz e água em diversos bairros, Porto Alegre teve um domingo (21) de novos protestos contra a demora no restabelecimento dos serviços interrompidos desde o temporal da semana passada. Grupos de moradores voltaram a incinerar arbustos e outros objetos para obstruir o trânsito de veículos. Em alguns pontos os bloqueios não se repetiram, restando porém as barricadas de dias anteriores.

Também foram registradas mobilizações em outras cidades da Região Metropolitana. Guaíba e Viamão, por exemplo, tiveram atos tanto na zona urbana quanto em trechos de estradas próximas às cidades, causando eventuais momentos de lentidão no tráfego.

Na capital gaúcha, a maioria dos episódios de indignação se concentrou entre o início e o fim da tarde, em um total de pelo menos dez diferentes áreas, ampliando assim para mais de 100 as manifestações nos últimos dias.

Quem se deslocava de carro ou ônibus pelo bairro Medianeira e seu vizinho Alto Teresópolis (Zona Sul) teve o caminho desviado por sequências de barricadas, distribuídas ao longo de vias públicas paralelas e perpendiculares. O resultado foi um “labirinto” para quem não conhece as rotas alternativas da região – onde está localizada a sede da Rede Pampa de Comunicação.

Alguns desses bloqueios eram removidos à medida em que as equipes da CEEE Equatorial chegavam para providenciar os reparos necessários ao restabelecimento da luz. O cenário geral ainda é de trechos tomados por porções de vegetação, seja de protestos anteriores ou mais recentes, bem como de galhos e troncos tombados pela força do vento durante o temporal.

Otimismo oficial

O prefeito Sebastião Melo projeta para as próximas horas o fim do apagão em praticamente toda a capital gaúcha. A concessionária CEEE Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia na capital gaúcha (e alvo de intensas críticas e questionamentos em meio à crise) corrobora a previsão.

A empresa orienta que, em locais onde eventualmente persista o apagão, os clientes entrem em contato por meio do telefone (51) 3383-5500 ou 0800-721-2333. Por mensagem de texto SMS, o número é 27307. Há também o site ceee.equatorialenergia.com.br.

Rio Grande do Sul

Boletim atualizado pelo governo gaúcho informa que mais de 50 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul permaneciam sem luz até as 18h desse domingo (21). O número abrange 26,5 mil unidades atendidas pela empresa CEEE Equatorial e outras 25 mil pela RGE Sul.

Ambas as concessionárias projetam para este domingo (21) a normalização dos serviços. A RGE Sul admite, entretanto, que a falta de energia pode persistir por mais tempo em “pontos isolados”, sem detalhar quais.

Já a Corsan garante que o abastecimento de água está normalizado. No entanto, moradores de vários locais ainda enfrentam torneiras secas por conta de questões técnicas relacionadas à própria falta de energia ou outros problemas.

No que se refere a telefonia e internet, as três principais operadoras em atividade no Estado apresentam diferentes situações. A Tim relata que cinco cidades atendidas pela empresa estão com serviço normalizado, ao passo que a Tim e a Vivo garantem não ter mais municípios com problemas.

A estatística tem por base dados fornecidos pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O órgão atua na intermediação junto aos às concessionárias. Desde o temporal do dia 16, os picos de desabastecimento foram registrados nas horas seguintes ao incidente climático.

(Marcello Campos)

