Geral Estadia em embaixada e reunião com prefeita: veja os detalhes da ida de Janja a Paris

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Janja e Lula estiveram juntos em Paris em junho de 2023. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Após a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris (França), a primeira-dama Janja Lula da Silva conseguiu a credencial necessária para representar o Brasil na cerimônia.

Janja estará na tribuna de honra junto com o presidente da França, Emmanuel Macron, da primeira-dama Brigitte Macron e outros chefes de Estado. Janja não será a única a primeira-dama a cumprir esse papel. Jill Biden também estará na cerimônia em nome do presidente americano Joe Biden.

A obtenção do documento ocorreu com apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Itamaraty, após o prazo para a solicitação da credencial junto ao Comitê Olímpico Internacional ter sido esgotado.

Enquanto estiver no país europeu, Janja ficará hospedada na residência oficial do embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares (ele está no posto diplomático desde o ano passado, indicado pelo governo Lula: antes, era da assessoria internacional da presidência do Supremo).

Entre os compromissos que Janja deve cumprir, além da abertura dos jogos e de competições, está uma reunião do comitê formado para financiar os objetivos para o desenvolvimento sustentável, estabelecidos pela ONU. Nesta quinta, esse encontro apresentará a aliança contra a fome ao comitê e a prefeitos de 40 grandes cidades globais (integrantes do grupo chamado “C40”).

Já no sábado, Janja participa de uma reunião bilateral com Anne Hidalgo, prefeita de Paris desde 2014. Junto às duas, estará Lucas Padilha, atual secretário municipal da Casa Civil do Rio de Janeiro, cidade que integra o “C40”. Anne será convidada a visitar a cidade brasileira em novembro, para o encontro “Urban 20” (ou “U20”), que integra a programação do G-20.

Nesta segunda-feira, Lula afirmou ter conversado com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, sobre as eleições legislativas no país e a “importância da derrota da extrema-direita pelo bloco democrático”. O presidente também desejou sucesso para as Olimpíadas de Paris.

“Liguei para o presidente Emmanuel Macron e conversamos sobre as eleições legislativas francesas que ocorreram há poucos dias, e a importância da derrota da extrema-direita pelo bloco democrático. E desejei muito sucesso para a organização das Olimpíadas de Paris que começam no dia 26 de julho”, publicou o petista no X. As informações são do jornal O Globo.

Estadia em embaixada e reunião com prefeita: veja os detalhes da ida de Janja a Paris

2024-07-24