Geral Ciro Gomes aderiu ao bolsonarismo? Entenda a postura antipetista do ex-ministro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Ciro Gomes discursou ao lado de Roberto Pessoa em evento em Crato. (Foto: Divulgação/União Brasil)

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) virou destaque no último fim de semana por dividir palanque e participar de atos políticos com lideranças de outros campos distintos do seu, inclusive com o deputado estadual Carmelo Neto (PL), bolsonarista raiz.

Imagens do ex-governador do Ceará repercutiram associando ele como um possível aliado de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas, na verdade, a postura de Ciro é mais anti-PT do que favorável ao bolsonarismo. Numa versão de “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”.

Ciro participou de ato no Crato em apoio ao pré-candidato do União Brasil, Dr. Aloísio Brasil, e em Juazeiro do Norte, durante convenção de Gledson Bezerra (Podemos), nomes que estarão enfrentando postulantes petistas e não são classificados como bolsonaristas.

No Crato, o pré-candidato do PT será André Barreto, e na terra do Padre Cícero, será o deputado estadual Fernando Santana, também do PT. Ambos são aliados da gestão estadual e do hoje o maior adversário político de Ciro, o ministro Camilo Santana (PT), da Educação.

Em seus discursos, o pedetista reiterou falas e críticas à gestão estadual, o que vem chamando de “ditadura em construção”, além de afirmar haver corrupção. “O Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo, há uma ditadura tentando ser construída, tirando inclusive do povo o direito de escolher suas alternativas (…) e sei que o Cariri vai se levantar contra isso”, disse.

A região do Cariri é o principal polo de forças de Camilo, de onde o ministro é natural, e também de expectativas do PT nas eleições municipais.

No caso de Juazeiro do Norte, mesmo sem segundo turno, os pré-candidatos polarizaram e monopolizaram as alianças. De um lado, o atual prefeito Glêdson conta com o apoio do PL, PDT, União Brasil, PSDB e Novo, partidos de oposição ao PT no Ceará. Já Fernando Santana, pré-candidato petista e próximo de Camilo, também aglutinou múltiplas forças, com o MDB, Republicanos, PSB e PCdoB.

O PL, por ser o partido de Bolsonaro e natural oposição ao PT no Ceará, encontra congruência com Ciro Gomes e o PDT contra candidatos ligados principalmente a Camilo. Por serem município de um turno só, os partidos se aliam contra o inimigo em comum, o PT.

No Crato, além de estar no mesmo palanque de Carmelo, presidente estadual do PL, Ciro Gomes também dividiu o espaço com um desafeto de mais de uma década, Roberto Pessoa (União), prefeito do município de Maracanaú.

Ambos sempre trocaram acusações e xingamentos. Em 2010, após um debate entre candidatos a governador do Ceará, Ciro chegou a chamar Pessoa de “bandido” e “vagabundo”, que respondeu na mesma moeda, o chamando de “ladrão”. O início da confusão teria se iniciado após Ciro ter puxado o nariz de Roberto, que revidou pisando no pé do adversário.

Entre outros embates, Pessoa chegou a recomendar que o ex-governador procurasse “os serviços do Caps” para tratar supostos problemas psiquiátricos. No Crato, eles chegaram a se cumprimentar de forma rápida. O prefeito de Maracanaú é do União Brasil, partido presidido por Capitão Wagner, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, que também apoia os mesmo candidatos no Crato e Juazeiro do Norte, porém não deve dividir o mesmo palanque do que Ciro.

Embora estejam juntos pelo mesmo candidato, Wagner afirmou que não deverá dividir o palanque e nem se encontrar com o ex-ministro, uma vez que focará em sua campanha na capital cearense. Ciro já foi condenado a pagar R$ 40 mil ao Capitão por danos morais após falas como “miliciano” e “canalha”.

Apesar dos gestos de aproximação, Ciro é crítico de Jair Bolsonaro (PL). Foi o partido de Ciro Gomes, o PDT, que entrou com uma ação na Justiça Eleitoral que tornou Bolsonaro inelegível por oito anos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou formou maioria de 5 a 2 por vídeos do ex-presidente em canais oficiais uma reunião com embaixadores onde ele ataca o sistema eleitoral, mesmo sem provas.

“Fez-se justiça! Quando nós do PDT pedimos providências ao TSE , queríamos proteger a democracia e punir o abuso de poder político praticado por Bolsonaro. Bolsonaro inelegível por império da lei”, comemorou Ciro.

Em relação a casos que envolvem o ex-presidente sobre suposta trama de golpe de Estado, o ex-governador do Ceará foi categórico a dizer que Bolsonaro é um “criminoso perigoso”, embora tenha feito críticas a condução do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes.

“Para mim não resta a menor dúvida que o Bolsonaro é um criminoso perigoso, né que tem que ser punido com a severidade da Lei. Porém eu acho que, seja porque todos os brasileiros bandidos ou não tem direito a isso fundado na Constituição, seja porque no caso dele você tem um componente político passional, o judiciário deve evitar tão de qualquer Providência precária monocrática, sabe assegurar ele há mais ampla, amplíssima redundante ampla defesa, formular provas contundentes”, disse ele em março.

Porém, o alinhamento da imagem do ex-ministro a Bolsonaro também ocorre em paralelo a Ciro ter o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes seu aliado, como o principal alvo de suas críticas.

Desde o distanciamento nas eleições em 2018 e com maior força em 2022, Ciro Gomes adotou um tom mais duro ao petista. As informações são do portal de notícias O Povo.

