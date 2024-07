Geral Fome severa diminuiu 85% no Brasil, diz ministro de Lula

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Wellington Dias disse ainda que o Brasil deve sair do Mapa da Fome em 2026. (Foto: Roberta Aline/MDS)

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, afirmou que o Brasil reduziu em 85% a fome severa no País. Ele disse ainda que o Brasil deve sair do Mapa da Fome em 2026. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa, no Rio de Janeiro, após apresentação da edição 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial (SOFI 2024).

“A redução da insegurança alimentar severa no Brasil foi enorme. Em números absolutos, ela afligia 17,2 milhões de brasileiros em 2022 e foi reduzida a 2,5 milhões de brasileiros em 2023. Uma redução de 85% em apenas um ano”, explicou o ministro Wellington Dias, sobre o estudo. “Hoje digo, com segurança, que no caminho que estamos é possível, dentro do Governo Lula, até 2026, sair do Mapa da Fome”, avaliou.

Para o ministro, a implementação de políticas públicas precisas, integradas e com participação social permitem alavancar avanços no combate à miséria e à insegurança alimentar. Na coletiva, citou como exemplos o Plano Brasil sem Fome a reformulação do programa Bolsa Família como fatores que trouxeram bons resultados para o Brasil. “Quando reformulamos o novo Bolsa Família, levamos em conta o tamanho da família e a garantia de um per capta mínimo e isso trouxe resultados. Hoje são cerca de 21 milhões de família e 55 milhões de pessoas beneficiadas”, completou.

Aliança Global

Outro ponto abordado pelo ministro foi o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. “Queremos que cada país possa tomar a decisão de participar da Aliança e, ao fazer isso, há regras, tem que ser uma plano de Estado e não de governo, deve haver estabelecer metas até 2030 e levar em conta politicas que já foram testadas e deram certo”, afirmou.

A coletiva precedeu a reunião ministerial do G20 que formaliza a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Com isso, países e instituições poderão aderir à iniciativa, que será efetivamente lançada em novembro, durante Cúpula de líderes do G20, também na capital fluminense.

A ideia de formar a Aliança é uma iniciativa do presidente Lula, que foi inicialmente proposta quando o Brasil participou da Cúpula do G20 em Nova Déli, na Índia, no ano passado, e está sendo trabalhada durante a atual presidência brasileira do grupo.

Aberta a todos os países, busca coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta, escolhidos a partir de uma cesta de experiências exitosas em políticas de combate à fome e à pobreza.

