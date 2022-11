Esporte Estádio Lusail: conheça o palco da final da Copa do Mundo de 2022

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Após 2022, o local poderá contar com unidades habitacionais populares, lojas e pontos de alimentação Foto: Reprodução/FIFA

O palco da final da Copa Mundo será o Estádio Lusail. O design do estádio é inspirado na interação de luz e sombra que caracteriza a lanterna “fanar”. A forma e fachada do estádio são característicos da idade do ouro, arte e do artesanato do mundo árabe e islâmico.

O estádio receberá 10 jogos da competição, sendo 6 da fase de grupos, 1 da oitavas, 1 das quartas, 1 das semi-finais e a final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira irá jogar duas vezes no Lusail.

Após 2022, o local poderá contar com unidades habitacionais populares, lojas, pontos de alimentação, postos de saúde e até uma escola.

O nível superior pode ser reaproveitado em terraços ao ar livre para novas casas e um campo de futebol comunitário potencialmente construído dentro das instalações. Para dar lugar a essas novas comodidades, algumas instalações do torneio terão que ser removidas.

“Qualquer material removido será preservado e, sempre que possível, reaproveitado e doado para as comunidades que necessitam de infraestrutura esportiva. Práticas de construção sustentável foram usadas em toda a construção. A água reciclada é usada para irrigar as plantas ao redor do estádio”, afirmam os organizadores do evento.

