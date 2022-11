Política Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin anuncia novos nomes do gabinete de transição do governo Lula

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

O ex-governador paulista é o coordenador da transição. Foto: Reprodução de TV O ex-governador paulista é o coordenador da transição. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou na tarde desta segunda-feira (14) novos nomes que integrarão as equipes técnicas do governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No núcleo de esportes, foram chamados a ex-jogadora de vôlei Ana Moser e o ex-jogador de futebol Raí. Alckmin convidou os médicos Ludhmila Hajjar, Miguel Srougi e Roberto Kalil para a área da saúde. Os três são professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

A equipe de transição está prevista em lei e serve para que seus membros tenham acesso a documentos e informações do atual governo. O ex-governador paulista é o coordenador da transição.

Equipe de transição

A equipe de transição de Lula foi dividida em 31 áreas temáticas. O presidente eleito tem o direito de nomear 50 cargos remunerados, além de contar com trabalho de voluntários.

Alguns dos grupos técnicos já tiveram sua composição publicada no Diário Oficial da União. Também integram o gabinete de transição os grupos de coordenação Executiva, Articulação Política, Grupos Técnicos, Organização da Posse e Conselho Político.

Coordenação executiva: Floriano Pesaro, ex-deputado federal; coordenação de articulação política: Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT. Coordenação de grupos técnicos: Aloizio Mercadante, um dos fundadores do PT e coordenação de organização da posse: Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, futura primeira-dama e socióloga.

Assistência social

Simone Tebet (MDB-MS);

Márcia Lopes, assistente social e professora;

Tereza Campello, economista;

André Quintão, deputado estadual.

Cidades e Habitação

Guilherme Boulos, deputado federal eleito (PSOL).

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações;

Jorge Bittar, ex-deputado federal;

Cezar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações;

Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos formada na Universidade de Columbia.

Desenvolvimento Regional

Randolfe Rodrigues, senador (Rede Sustentabilidade-AP).

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos;

Silvio Almeida, advogado;

Luiz Alberto Melchetti, doutor em economia;

Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+;

Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência;

Emidio de Souza, deputado estadual (SP);

Maria Victoria Benevides, socióloga, professora doutora.

Economia

André Lara Resende, economista;

Guilherme Mello, economista;

Nelson Barbosa, economista;

Pérsio Arida, economista.

Educação

Henrique Paim, ex-ministro da Educação;

Andressa Pellanda, coordenadora da Campanha pelo Direito à Educação;

Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo;

Binho Marques, ex-governador do Acre;

Claudio Alex, presidente Conif;

Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);

Macaé Evaristo, deputada federal eleita por MG;

Maria Alice Setubal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal;

Paulo Gabriel, ex-reitor da UFRB;

Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação;

Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes.

Esporte

Ana Moser;

Edinho Silva;

Isabel salgado;

José Luís Ferraresi;

Marta Sobral;

Mizael Conrado;

Nádia Campeão;

Raí Souza de Oliveira;

Verônica Silva Hipólito.

Infraestrutura

Alexandre Silveira;

Gabriel Galipolo;

Maurício Muniz;

Miriam Belchior;

Paulo Pimenta;

Vinicius Marques;

Fernanda Batista;

Marcos Cavalcante.

Juventude

Bruna Chaves Velaz;

Gabriel Medeiros de Miranda;

Gilberlândio Miranda Santana;

Keli dos Santos Araújo;

Marcos Barão;

Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira;

Nilson Florentino Júnior;

Thiago Augusto Morbac;

Sabrina Santos.

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial;

Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia;

Douglas Belchior, professor;

Thiago Tobias, do Coalizão Negra;

Ieda Leal, Movimento Negro Unificado (MNU);

Martvs das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora;

Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia.

Indústria, Comércio e Serviços

Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul;

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea;

Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional;

Marcelo Ramos, deputado federal (AM).

Pequenas Empresas

Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula;

Paulo Feldmann, professor da USP;

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária;

André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco e irmã da vereadora morta;

Roseli Faria, economista;

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco;

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja;

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres;

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher.

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda;

Enio Verri, deputado federal (PT-PR);

Esther Dweck, economista e professora da UFRJ;

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia.

Saúde

Humberto Costa, senador (PT);

Roberto Kalil, cardiologista;

Ludhmila Hajjar, cardiologista;

Miguel Srougi, urologista;

Conselho político de transição

Antônio Brito, deputado federal (PSD);

Carlos Siqueira, presidente PSB;

Daniel Tourinho, presidente do Agir;

Felipe Espírito Santo, direção do Pros;

Guilherme Ítalo, direção do Avante;

Jader Barbalho, senador (MDB);

Jefferson Coriteac, vice-presidente do Solidariedade;

José Luiz Penna, presidente do PV;

Juliano Medeiros, presidente do PSOL;

Luciana Santos, presidente do PCdoB;

Renan Calheiros, Senador do MDB;

Wesley Diógenes, porta-voz da Rede;

Wolney Queiroz, deputado federal (PDT).

