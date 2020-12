Rio Grande do Sul Estado antecipa incentivos de R$ 68 milhões a hospitais gaúchos, o que deve auxiliar no pagamento do 13°

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

O governo do Estado antecipou o pagamento, na sexta-feira (18), de incentivos hospitalares no valor de R$ 68 milhões para cerca de 200 hospitais filantrópicos e públicos.

O pagamento é referente ao mês de novembro e foi efetivado antes do vencimento, no final deste mês, para auxiliar os hospitais no pagamento do 13º salário dos funcionários.

O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Com o pagamento, o governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, segundo o Piratini, uma das prioridades da gestão atual.

Programas municipais

Na terça-feira (15), o governo do Estado, por meio da SES (Secretaria Estadual da Saúde), pagou R$ 43 milhões para programas municipais da área da saúde. O repasse evidencia o compromisso da gestão em manter os pagamentos em dia.

O recurso é destinado ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do SUS, como ESF (Estratégia Saúde da Família), Pies (Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), entre outros.

