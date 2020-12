Dicas de O Sul Feiras de hortifrúti e artesanato têm programação de final de ano

As feiras de hortifrutigranjeiros terão dias e horários especiais para as últimas semanas do ano. A feira ecológica do Bom Fim terá opções para as ceias de Natal e de Ano Novo, das 7h às 13h nos dias 24 e 31. As de artesanato também terão edições especiais, como o Brique, que neste sábado (19), estará na avenida José Bonifácio (junto com a feira ecológica do Bom Fim, no número 675), com opções de presentes para o Natal. Serão vendidos artigos de artesanato, quadros, discos de vinil, produtos em macramê, livros raros, esculturas em aço, camisetas pintadas à mão, artigos em crochê, entre outros. A exposição fica no local das 7h às 14h.

A realização das feiras tem o apoio da Coordenação de Fomento de Atividades da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Seguindo os protocolos de segurança, as bancas deverão manter cinco metros de distância, entre outras medidas.

Outras feiras de Natal:

Edição especial da Multifeira Santana – até domingo, 20, das 14h às 20h, na Praça Major Joaquim Queiroz (Rua Santana com Jerônimo de Ornelas) – bairro Santana. Saiba mais.

Feira de Natal na Praça XV – diariamente das 8h às 18h. Encerra-se na quinta-feira, 24, às 14h, na Praça XV, no Centro Histórico.

