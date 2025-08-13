Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Intervenções incluem, ainda, instalação de barreiras de concreto para organizar o fluxo de veículos

Foto: Divulgação/Portos RS

O governo do Estado, por meio da Portos RS, iniciou a execução da manutenção da sinalização na área primária do Porto do Rio Grande. A ação contempla a renovação da sinalização horizontal e vertical, além da instalação de barreiras de concreto, com o objetivo de garantir a segurança e a organização do fluxo de veículos e pedestres que circulam na área portuária.

Nesta primeira etapa, os trabalhos se concentram na aplicação de pintura termoplástica para demarcação de eixos, bordas, setas, faixas de pedestres e áreas de parada. Essa pintura, feita com tinta aquecida e de maior resistência, proporciona maior durabilidade e visibilidade.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a manutenção é fundamental para as operações cotidianas. “A sinalização é um elemento essencial para a segurança dos operadores, trabalhadores e visitantes. Ao mantermos as vias organizadas e devidamente demarcadas, reforçamos a segurança operacional e a eficiência no deslocamento dentro do Porto”, afirma.

A previsão é concluir a sinalização horizontal dessa primeira mobilização até o final de agosto. Na sequência, será iniciada a instalação da sinalização vertical e, em setembro, ocorre a entrega das barreiras de concreto e semipórticos de sinalização.

As intervenções fazem parte de um planejamento permanente para preservar a infraestrutura terrestre do Porto do Rio Grande, garantindo que as operações portuárias sejam realizadas com segurança, eficiência e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Em eleição simbólica, ministro Edson Fachin é escolhido para a presidência do Supremo
“O mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil”, afirma Lula
https://www.osul.com.br/estado-comeca-renovacao-da-sinalizacao-do-porto-do-rio-grande-para-ampliar-seguranca/ Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Economia “Estados Unidos pegaram pesado com o Brasil. Não vejo aonde querem chegar” diz ex-presidente do Banco Central
Política Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol
Inter Flamengo x Inter: choque de gigantes no Maracanã pelas oitavas da Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal
Política Aliados de Eduardo Bolsonaro cogitam uma carreira política do parlamentar nos EUA, caso não volte ao Brasil
Esporte Confusão marca empate entre Atlético Nacional e São Paulo na Libertadores
Esporte Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes
Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal
Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Política “O mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil”, afirma Lula
Política Em eleição simbólica, ministro Edson Fachin é escolhido para a presidência do Supremo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Unicred Porto Alegre comemora 35 anos com crédito diferenciado para cooperados da saúde até 31 de agosto

Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA

| Presidente da OAB-RS Leonardo Lamachia recebe Medalha do Mérito Farroupilha e critica STF

Rio Grande do Sul Brigada Militar celebra 70 anos do 9º BPM com balanço operacional e homenagem a executivo da Rede Pampa