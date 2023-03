Geral Estado de emergência no Mississippi após passagem de tornado

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

A passagem do tornado deixou ao menos 25 pessoas mortas no Estado. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de emergência para o Mississippi após a passagem do tornado que matou ao menos 25 pessoas no Estado. Uma pessoa também morreu no Alabama.

A declaração de emergência autoriza a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) a coordenar os esforços de socorro e mobilizar recursos emergenciais, disse a Casa Branca em um comunicado.

O Mississippi foi o Estado mais atingido por uma série de tornados no sudeste dos Estados Unidos durante a madrugada do último sábado (25).

No Estado, o tornado varreu várias cidades por cerca de uma hora, causando estragos e deixando dezenas de feridos.

No Alabama, uma pessoa também foi encontrada morta dentro de um trailer atingido pela tormenta.

Neste domingo (26), equipes de busca ainda trabalhavam em destroços de casas destruídas e danificadas.

E o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA ainda alertava para o risco de novas tempestades neste domingo, incluindo a possibilidade de outros tornados no leste da Louisiana, centro-sul do Mississippi e centro-sul do Alabama.

“É uma tragédia”, disse o governador de Mississippi, Tate Reeves, em uma mensagem publicada no Twitter. O Estado sofreu “danos devastadores” com a passagem de um tornado por mais de 160 km de seu território.

O Presidente dos EUA Joe Biden disse que as imagens são “desoladoras” e garantiu que o governo federal fará “todo o possível para ajudar durante o tempo que for necessário”.

Segundo comunicado da Casa Branca, a assistência pode incluir subsídios para habitação temporária e reparos domésticos, empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedades não seguradas e outros programas para ajudar indivíduos e proprietários de empresas a se recuperarem dos efeitos do desastre.

Em Rolling Fork, uma cidade de cerca de 2.000 pessoas no oeste do Mississippi, as imagens mostravam ruas inteiras de casas arrancadas de suas fundações e muitos carros virados com as rodas para cima.

Árvores foram arrancadas e escombros de metal ficaram presos aos troncos. “Minha cidade acabou”, afirmou o prefeito, Eldridge Walker, em uma entrevista à televisão. “O que vemos é a destruição ao nosso redor”, lamentou.

O estado do Mississippi montou três abrigos para receber as famílias atingidas pelo tornado. Uma força-tarefa foi formada por socorristas e voluntários, que se dedicam a levar água, alimentos e itens de higiene pessoal aos abrigos, localizados nas cidades de Rolling Fork, Belzoni e Amory. A Cruz Vermelha Americana e outras organizações sem fins lucrativos também estão oferecendo apoio nesses locais. As informações são do portal de notícias G1, da agência de notícias AFP e do jornal O Estado de S. Paulo.

Estado de emergência no Mississippi após passagem de tornado

