Imagens falsas mostram papa Francisco de casaco branco "estiloso" e viralizam na internet

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

As fotografias foram criadas através do Midjourney, uma inteligência artificial que gera artes a partir de uma descrição textual. (Foto: Reprodução)

Imagens falsas do papa Francisco usando um gigante casaco branco têm viralizado nas redes sociais. As fotografias foram criadas através do Midjourney, uma inteligência artificial que gera artes a partir de uma descrição textual.

Nas imagens, o Papa aparece de perfil em falsos cliques e até mesmo cantando enquanto segura empolgadamente um microfone e usa um óculos amarelo.

Todas as imagens são fake, mas, de tão realistas, chegaram a enganar alguns usuários nas redes sociais. “O Papa é pop e estiloso!”, tuitou um perfil.

A imagem que mais repercutiu, um “clique” do pontífice com o casaco e um crucifixo por cima, foi postada no perfil do Reddit do programa de inteligência artificial.

O Midjourney é similar ao ChatGPT, robô de conversação da OpenAI lançado em novembro passado. Em ambas as ferramentas, é possível dar comandos ao programa e, em segundos ou minutos, é entregue o resultado. A diferença entre ambos é que o Midjourney cria imagens, enquanto o ChatGPT produz texto.

Donald Trump

Na semana passada, imagens falsas criadas pela mesma plataforma mostraram o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sendo preso, e também viralizaram.

A maioria dos registros falsos exibe Trump reagindo com truculência. Uma delas mostra o ex-presidente fugindo dos agentes policiais. Em outra, o americano aparece sendo segurado para não “escapar”.

Os resultados da IA foram compartilhados no Twitter por Eliot Higgins, fundador e diretor criativo do coletivo investigativo Bellingcat.

Um olhar mais atento às imagens mostra texto ilegível no uniforme dos policiais, juntamente com rostos e mãos distorcidos. Uma imagem mostra Trump usando um cinto policial, por exemplo, observou a checagem da agência AP.

Com a repercussão, outros usuários começaram a pedir fotos do republicano sendo detido no Midjourney. Outra que viralizou mostra Trump vestido de macacão laranja e puxando peso na cadeia.

“A imagem da prisão de Trump estava realmente apenas mostrando casualmente o quão bom e ruim o Midjourney é em renderizar cenas reais, como a primeira imagem tem Trump com três pernas e um cinto policial”, disse Higgins em entrevista à agência AP.

Trump afirmou aos seus apoiadores que esperava ser detido no último dia 21 em decorrência de um caso relacionado com o pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô. Se ele realmente for preso, será a primeira vez isso acontecerá com um ex-presidente dos Estados Unidos.

Trump teria pagado US$ 130 mil (cerca de R$ 682 mil na cotação atual) à atriz pornô Stormy Daniels nas semanas prévias às eleições de 2016, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal.

A Justiça de Nova York pode ter que decidir se Trump cometeu dois delitos: ter dado declarações falsas (o que é considerado um delito menor) ou ter descumprido as leis sobre financiamento de campanhas (um delito grave). As informações são do portal de notícias G1, da agência de notícias AP e do jornal O Estado de S. Paulo.

