Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Governador Eduardo Leite solicitou reuniões entre secretarias e a Corsan para que as demais demandas dos municípios possam ser estudadas Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite solicitou reuniões entre secretarias e a Corsan para que as demais demandas dos municípios possam ser estudadas. (Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado definiu algumas das medidas que serão tomadas para dar suporte aos municípios afetados pela estiagem no Estado – em especial da região Sul, impactados com mais intensidade pela falta de chuva.

Embora algumas medidas ainda estejam em estudo, o governador Eduardo Leite autorizou a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e a SOP (Secretaria de Obras e Habitação) a tomarem providências imediatas. A decisão foi anunciada na noite de quinta-feira (05), depois de reunião com secretários das pastas envolvidas na questão.

Por parte da Secretaria da Agricultura, o secretário adjunto Luiz Fernando Rodriguez Júnior explicou que a Seapdr vai acelerar a entrega de cerca de 40 microaçudes em municípios na região Sul. Além disso, providenciará, com maior rapidez, a entrega de kits de irrigação. A logística de transporte receberá o auxílio da Brigada Militar.

A Secretaria de Obras e Habitação se encarregará do processo de liberação de R$ 250 mil, referente à contratação de horas-máquina. Serão 12 municípios beneficiados – entre os quais Arroio Grande, Canguçu, Pedras Altas e São Lourenço –, todos no Sul do Estado. Ainda carente de análise pelo departamento jurídico, a verba deve ser liberada em breve.

A Defesa Civil também se comprometeu a aumentar o número de agentes disponíveis em todo o Estado. Além disso, seguirá, com mais agilidade, analisando a documentação enviada por prefeituras, a fim de fazer um levantamento da quantidade de perfuração de poços e de caixas d’água necessários.

Por último, uma ETA (Estação de Tratamento de Água) da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) em Capão do Leão, em fase de conclusão de obras, entrará parcialmente em funcionamento neste fim de semana, a fim de garantir o fornecimento de água na cidade.

O governador Leite ainda solicitou mais reuniões entre a Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), SOP, Seapdr e a Corsan para que as demais demandas dos municípios possam ser estudadas.

Na próxima quarta-feira (11), o governador pretende se reunir com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para conversar sobre um possível auxílio aos municípios por parte do governo federal.

Na quarta-feira (04), o governador recebeu prefeitos da Azonasul (Associação dos Municípios da Zona Sul), que entregaram um documento com demandas referentes ao período de estiagem.

