Rio Grande do Sul Arquivo Público comemora 114 anos com programação especial

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Arquivo Público foi criado em 1906, por decreto do então presidente do Estado, Borges de Medeiros Foto: Carolina Greiwe/Ascom Seplag Arquivo Público foi criado em 1906, por decreto do então presidente do Estado, Borges de Medeiros. (Foto: Carolina Greiwe/Ascom Seplag) Foto: Carolina Greiwe/Ascom Seplag

No domingo (08), o Apers (Arquivo Público do Rio Grande do Sul) completa 114 anos dedicados à preservação da memória do Estado. Para celebrar o aniversário da instituição – criada em 1906, por um decreto do então presidente do Estado, Antônio Augusto Borges de Medeiros, e hoje vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) –, uma programação especial ocorrerá entre 9 e 12 de março em Porto Alegre, aberta para a comunidade.

“O Arquivo Público tem um trabalho fundamental para a preservação da memória do Rio Grande do Sul. O aniversário é sempre uma oportunidade para difundir o trabalho realizado, valorizar os servidores e aproximar a comunidade”, comenta a diretora do Apers, Aerta Grazzioli Moscon.

Para começar, na segunda-feira (09), o programa de Educação Patrimonial do Apers, realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, será o tema da exposição Descobrindo o acervo do Arquivo Público.

Até o final de março, documentos que registram este trabalho, em andamento desde 2009 e que tem entre suas ações oficinas e cursos destinados a professores e estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior, estarão acessíveis na Sala Joel Abílio Pinto dos Santos.

Na terça-feira (10), haverá a apresentação do novo site do Arquivo Público. A página atual recebe aproximadamente 15 mil visitas mensais e, com a remodelação, o objetivo é tornar mais intuitivo ao usuário o acesso a informações, serviços e agendamentos.

Além do portal, na data será lançado o e-book Conversando com historiadoras e historiadores sul-riograndenses, organizado pelo historiador Rodrigo Weimer, servidor do Arquivo, com um compilado de entrevistas disponibilizadas no Blog do Apers. O evento será seguido de uma roda de conversa com os participantes da publicação.

Na quarta-feira (11), os servidores do Apers Jonas Ferrigolo Melo e Clarissa Sommer apresentarão à comunidade suas dissertações de mestrado. Melo abordará o tema Arquivamento dos websites do governo federal brasileiro: estudo de caso para a preservação do domínio GOV.BR, defendida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, e Clarissa apresentará o trabalho Operações historiográficas em Arquivos – Uma análise sobre o ofício de historiadoras e historiadores em Arquivos Públicos estaduais brasileiros na atualidade, aprovada no Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS.

Os cem anos de criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul será tema de uma roda de conversa na quinta-feira (12) com Álvaro Antônio Klafke e Jefferson Teles Martins. O instituto teve sua origem no Arquivo Público, tornando-se independente em 1920. Os rumos da cooperação entre as duas instituições que buscam a preservação da memória do Estado também serão abordados no encontro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário