Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Reforço na fiscalização das estradas estaduais gaúchas segue até 2 de março de 2020 Foto: Divulgação/CRBM/Arquivo

Cerca de 80 radares móveis reforçam a fiscalização dos veículos que circulam nas rodovias do Rio Grande do Sul. Entre as estradas monitoradas pelos equipamentos nesta semana e no feriadão de carnaval, estão as seguintes:

– ERS-030, de Gravataí a Tramandaí

– ERS-389 (Estrada do Mar), entre Osório e Torres

– ERS-734, entre Rio Grande e a praia do Cassino

– ERS-265, na região de São Lourenço do Sul

– ERS-324, entre Passo Fundo e Marau

– ERS-344, de Santa Rosa a Giruá.

A divulgação das rodovias estaduais com fiscalização reforçada por radares móveis é informada semanalmente aos veículos de imprensa. A ação – coordenada pela Secretaria de Logística e Transportes, em conjunto com o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) – visa aumentar a segurança dos motoristas na temporada de verão.

A iniciativa integra a operação RS Verão Total, promovida pelo governo do Estado até o dia 2 de março de 2020.

