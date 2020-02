Rio Grande do Sul Parque de Itapuã registra o dobro de visitantes em relação ao ano passado após abertura das três praias

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Na Praia de Fora, o limite diário de ocupação é de até 300 pessoas Foto: Lina Haselof/Divulgação Sema

Dobrou o número de pessoas que frequentaram o Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado após reunião de avaliação realizada pela equipe.

De acordo com a bióloga e gestora do parque, Dayse Rocha, o aumento é um reflexo do projeto de iniciativa da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), que abriu simultaneamente as praias das Pombas, da Pedreira e de Fora. Os testes, com alterações semanais no cronograma e na capacidade de visitantes, começaram na segunda quinzena de janeiro.

Dayse reforça que a iniciativa teve um retorno extremamente positivo dos visitantes, em especial ao receber apoio com a conservação do local. “Tivemos uma grata surpresa com esse projeto. Conseguimos ampliar o acesso à população, além de divulgar essa área de proteção que é tão importante”, afirma.

Na reunião, realizada na quarta-feira (19), também ficou decidida a programação do parque até o fim do verão. A previsão é de que as três praias fiquem abertas durante a semana e, a cada final de semana, uma delas feche de forma alternada.

O Parque Estadual de Itapuã é uma das Unidades de Conservação mantidas pela Sema. O valor do ingresso é R$ 17,75 por pessoa. O pagamento só pode ser feito em dinheiro. Menores de 12 anos, pessoas com 60 anos ou mais e estudantes com Carteira Nacional pagam meia-entrada. Crianças de até dois anos de idade são isentas.

