No clima da folia, Wesley Safadão muda o visual para o carnaval

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Safadão usou seu perfil no Instagram para mostrar que está de cabelo novo para cair na folia e comandar vários shows na festa mais animada do ano Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Wesley Safadão, de 31 anos, resolveu radicalizar e mudar seu visual. Nesta quinta-feira (20), Safadão usou seu perfil no Instagram para mostrar que está de cabelo novo para cair na folia e comandar vários shows na festa mais animada do ano, que é o carnaval.

Na foto publicada por ele em sua redes social, o Forrozeiro apareceu com as madeixas totalmente platinadas, com isso, realçando ainda mais a cor de seus olhos claros. “Eu ouvi Carnaval?”, escreveu ele na legenda da foto.

A mudança caiu na graça de seguidores, fãs e amigos famosos de Safadão que deixaram muitos elogios em sua postagem. O jogador Neymar comentou: “Ai sim! ousado”, já o cantor Nego do Borel brincou “Kkkkkkk piriquito”, além de várias outras personalidades reagiram de forma positiva a mudança do artista.

