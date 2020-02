Bem-Estar Programa 60+ no Caixeiros Viajantes

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O Programa 60+ prevê uma programação completa de atividades às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h Foto: Divulgação O Programa 60+ prevê uma programação completa de atividades às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A vida (re)começa aos 60. Com melhor qualidade de vida e autonomia, a turma de mais de 60 anos é uma geração ativa que requer novas atividades e desafios. Para atender essa demanda, o Clube Caixeiros Viajantes e a Equipe Motiva-Ação, especializada nas áreas de educação, esporte e lazer, prepararam uma iniciativa especial.

É o Programa 60+, que será lançado com coquetel para convidados na quinta-feira (05) de março, às 15h30min, no Salão das Piscinas do Caixeiros Viajantes (Rua Padre Schoeler, 44, Bairro Rio Branco).

Esse público já faz parte do dia-a-dia do clube. Estão entre os mais animados na piscina, nas atividades de hidroginástica, nos churrascos e eventos sociais. Faltava oferecer um programa mais completo de atividades para satisfazer as necessidades de homens e mulheres com mais de 60 anos.

A percepção uniu as equipes do Caixeiros Viajantes e da Equipe Motiva-Ação, que promove atividades de colônias de férias infantil e de turno inverso da escola para crianças, e, assim, desenvolveram de forma multidisciplinar um programa integral para promover atividades esportivas, de lazer, de interação e de desenvolvimento da autoestima.

O Programa 60+ prevê uma programação completa de atividades às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h. Quem aderir à iniciativa poderá escolher entre práticas como o “Dança Comigo”, em que se resgata o prazer pelo movimento, com músicas de diferentes épocas, estimulando a criatividade dos participantes, e a Hidroginástica, uma atividade de baixo impacto, altamente benéfico para a saúde, e que já é um sucesso entre esse público.

Os participantes também terão acesso a “Jogos Teatrais”, com uma oficina de teatro para estimular a criação de histórias e a interpretação de vivências. O “Jogo Câmbio”, uma espécie de voleibol adaptado, e a “Ginástica na Cadeira”, especialmente desenvolvida para esse público, com o objetivo de promover as habilidades motoras e funcionais, também fazem parte da programação.

E, como os 60+ têm voz ativa, haverá a atividade “Criando Possibilidades”, em que eles próprios serão os protagonistas, propondo oficinas, atividades de turismo e outras ações para incentivar ainda mais o grupo.

Para apresentar as possibilidades do Programa 60+, o Clube Caixeiros Viajantes e a Equipe Motiva-Ação vão oferecer uma semana de experiência gratuita com atividades nos dias 10 e 12 de março. Quem quiser saber mais sobre a iniciativa e se inscrever, pode entrar em contato pelo telefone (51) 3396-4855. Vagas limitadas.

