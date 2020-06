Rio Grande do Sul Estado e Hospital Universitário de Santa Maria assinam convênio para realização de 100 testes diários de coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Devido ao distanciamento necessário para prevenção ao contágio por coronavírus, a assinatura foi realizada via videoconferência. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Devido ao distanciamento necessário para prevenção ao contágio por coronavírus, a assinatura foi realizada via videoconferência. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado e o HUSM (Hospital Universitário de Santa Maria), da Universidade Federal de Santa Maria, assinaram, na tarde desta quarta-feira (3), um termo de cooperação para viabilizar a realização de testes para diagnóstico de Covid-19 via teste RT-PCR.

O HUSM assume o compromisso de processar até 100 amostras por dia. Os resultados devem ser divulgados em até 48 horas depois do recebimento do material e deverão ser repassados à Central Estadual de Vigilância em Saúde.

“A política de testagem é fundamental no enfrentamento à pandemia. Nosso modelo de Distanciamento Controlado está baseado em termos o dedo no pulso, em monitorarmos constantemente a realidade das regiões, como a evolução de casos e de óbitos. Essa parceria com a universidade é muito importante para nós”, reforçou Leite.

A estrutura laboratorial também poderá aumentar a quantidade de testes diários conforme insumos forem disponibilizados. “Agora, temos uma estrutura para realização de testes na região Central, com possibilidade de expansão para a Fronteira”, celebrou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O convênio não envolve repasses financeiros e tem prazo de seis meses, podendo ser prorrogável enquanto o Estado e o hospital acharem necessário. Os insumos para a realização dos testes estão sendo viabilizados com recursos financeiros do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, que financiará kits de extração e plásticos consumíveis e reagentes para 6 mil testes. Além de Santa Maria, outros 31 municípios também serão contemplados com os insumos.

Devido ao distanciamento necessário como prevenção ao contágio por coronavírus, a assinatura foi realizada via videoconferência. O governador assinou no gabinete do Palácio Piratini, ao lado de Arita, e o reitor Paulo Burmann assinou o termo em Santa Maria. A procuradora do Trabalho Bruna Iensen Desconzi, do MPT em Santa Maria, representou o órgão no ato de assinatura.

