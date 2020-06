Porto Alegre Linha Turismo Musical percorre a cidade para arrecadar agasalhos e alimentos

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Prefeito e primeira-dama participam de mais uma ação da Campanha do Agasalho. Foto: Cesar Lopes/PMPA Prefeito e primeira-dama participam de mais uma ação da Campanha do Agasalho. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal acompanharam no início da tarde desta quarta-feira (3), a partida do roteiro inaugural do drive-thru musical para as campanhas do Agasalho e Adote Uma Comunidade. Durante todo o mês, o ônibus da Linha Turismo, serviço temporariamente interrompido devido à pandemia e cedido à ação solidária, vai percorrer cinco itinerários passando por 22 bairros da Capital em busca de doações de roupas e alimentos não perecíveis. O drive-thru móvel circulará toda quarta-feira das 14h às 17h e contará com a participação e apresentações do comunicador e DJ Capu, da cantora e violonista Julia Reis e de integrantes da Banda Municipal.

No lançamento da iniciativa, no Largo Glênio Peres, o prefeito Marchezan reforçou a importância das doações, especialmente com o aumento das demandas por assistência social em razão da pandemia.

“Tanto o número de vulneráveis quanto a necessidade de arrecadar agasalhos e alimentos foram ampliados, por isso precisamos inovar as formas tradicionais de buscar esse reforço solidário. Vamos levar a música para chamar a atenção das pessoas e tocar o coração dos porto-alegrenses para que possamos bater, juntos, mais um recorde de solidariedade neste ano” – Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Para Tainá Vidal, as campanhas do Agasalho e Adote Uma Comunidade, ambas promovidas pela Prefeitura de Porto Alegre, são uma expressão da união dos porto-alegrenses para superar dificuldades. “A prefeitura sempre se envolve em tudo que promove a solidariedade, pensa no próximo e estende a mão ao outro. Esse é o espírito dessa mobilização, que só existe junto com a comunidade. Temos que nos unir para passar por isso. Todos os envolvidos se disponibilizaram imediatamente para viabilizar essa iniciativa inovadora, que leva um pouco de alegria para quem pode doar e de esperança para quem espera por ajuda neste momento difícil”, avalia.

Para se organizarem e separarem as doações, moradores serão avisados da passagem do drive- thru móvel em mensagem de carro de som com dois dias de antecedência. As peças serão recolhidas por servidores municipais que estarão organizando e armazenando as doações na parte debaixo do veículo. As roupas passarão por quarentena no centro de triagem e os alimentos passarão por higienização antes de serem distribuídos. A ação conta com o apoio da AMRIGS (Associação Médica do Rio Grande do Sul), Trilegal, Fruki e Ritter.

Roteiros

O primeiro roteiro incluiu quatro pontos de coleta: Mercado Público; rua dos Andradas, em frente à Igreja das Dores; avenida Erico Verissimo, em frente à Zero Hora, e avenida Getúlio Vargas, 1384, onde fica a Secretaria da Agricultura. Durante as viagens, a Banda Municipal toca e canta com a cantora Júlia Reis e o comunicador Capu, que convidará os moradores a participar da ação. As apresentações ocorrem na parte superior do ônibus em todas as paradas dos roteiros.

O drive-thru móvel musical vai realizar cinco roteiros, um a cada semana, percorrendo várias regiões da Capital desde o Centro Histórico até bairros como Azenha, Petrópolis, Floresta, Nonoai, Cristal e Bom Fim. No trajeto, também foram incluídos alguns dos principais pontos turísticos da cidade onde poderão ser feitas as doações.

Desde o início da Campanha do Agasalho, em 30 de abril, já foram arrecadadas mais de 160 mil peças de roupas, das quais 32,6 mil já foram entregues a mais de 11 mil pessoas beneficiadas por 37 instituições sociais da Capital. As informações também estão disponíveis no App#EuFaçoPOA.

Próximos itinerários e regiões:

– 10 de junho: Floresta / Moinhos / Auxiliadora / Bela Vista;

– 17 de junho: Mont Serrat / Três Figueiras/ Chácara das Pedras / Petrópolis;

– 24 de junho: Cidade Baixa / Farroupilha / Bom Fim / Santa Cecília / Santana;

– 1º de julho: Cristal / Tristeza / Pedra Redonda / Ipanema / Nonoai.

Calendário de drive thrus tradicionais:

– Até 1º de julho, todas as quartas-feiras, das 11h às 16h e nos sábados, das 11h às 17h – Largo Glênio Peres;

– 6 e 13 de junho: Silva Jardim,140;

– 20 de junho: Praça da Encol;

– 27 de junho: Parque da Redenção.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre