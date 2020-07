Rio Grande do Sul Estado entrega mais 59 respiradores para hospitais gaúchos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Recentemente, chegou ao Estado novo lote de cem respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. Foto: Neusa Jerusalém/SES Recentemente, chegou ao Estado novo lote de cem respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. (Foto: Neusa Jerusalém/SES) Foto: Neusa Jerusalém/SES

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) entregou nesta semana mais 56 respiradores de beira de leito para UTI (unidades de terapia intensiva) e três de transporte de pacientes a 12 hospitais gaúchos. Os equipamentos fazem parte de lote de cem respiradores que chegaram ao Rio Grande do Sul anunciados pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, em recente visita ao Estado.

Nesta quinta-feira (30), a SES recebeu mais 20 respiradores – 10 de beira de leito e 10 de transporte. A distribuição desse novo carregamento será conforme as necessidades regionais da rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

Até agora, o Estado já distribuiu mais de 600 respiradores. São utilizados em casos graves de Covid-19, em que os pacientes precisam de auxílio para respirar.

Até agora, o governo do Estado já ampliou em 90% a capacidade instalada de leitos de UTI pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

No início da pandemia, o RS contava com 933 leitos de UTI e está chegando a 1.779, contabilizando habilitações que devem ser concluídas nos próximos dias pelo Ministério da Saúde. A meta é ampliar em quase 105% o número de vagas, chegando a 1.909 leitos de UTI.

