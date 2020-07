Economia Salários da folha de pagamento de julho do Executivo gaúcho serão pagos até o dia 31 de agosto

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Até o dia 13 de agosto, serão quitados 93% dos vínculos. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Até o dia 13 de agosto, serão quitados 93% dos vínculos. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Tesouro do Estado anunciou, nesta quinta-feira (30), o calendário de pagamento da folha de julho dos servidores do Poder Executivo. O primeiro depósito será dia 11 de agosto, no valor de R$ 1,5 mil. Com esse pagamento, o governo do Estado quitará os salários de quem recebe líquido até este valor, o que corresponde a 24% dos vínculos, e garante a mesma parcela de R$ 1,5 mil para todos os demais servidores.

O próximo depósito está previsto para 12 de agosto, no valor de R$ 3.750. Nesse dia, quando será recebida a terceira parcela do suporte federal da Lei Complementar 173, serão integralizados os salários de quem recebe líquido até R$ 5.250 (80% dos vínculos).

No dia 13 de agosto, um novo depósito ocorrerá, no valor de R$ 3.250, para todos os servidores que recebem acima de R$ 5.250. Com isso, o Tesouro quita o salário de 93% dos vínculos, cujo contracheque líquido seja de até R$ 8,5 mil.

A quitação total da folha de julho está prevista para o dia 31 de agosto. Como em todos os meses, a Secretaria da Fazenda informa que, havendo margem dentro do fluxo de caixa, novos pagamentos poderão ser feitos para acelerar a quitação da folha.

A previsão de perda bruta de arrecadação para agosto é atualmente semelhante à verificada neste mês de julho, próxima a R$ 200 milhões, quando comparada à programação para o mês feita antes do início da pandemia.

Está confirmado também para esta sexta-feira (31) o pagamento da sétima parcela do décimo terceiro salário de 2019.

