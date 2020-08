Na manhã desta quarta-feira (12), o governador Eduardo Leite assinou ordem de início para a elaboração do projeto de acesso asfáltico entre Água Santa e Tapejara, na ERS-428. Os secretários Juvir Costella (Logística e Transportes) e Otomar Vivian (Casa Civil) acompanharam a assinatura, por meio de videoconferência.

“Essa é uma conquista regional, decorrente de muito esforço. Essa obra é muito importante para a região e para o Estado. Conecta um setor produtivo relevante para a economia, o do agronegócio, no qual queremos crescer ainda mais, além de estimular o potencial turístico da região”, explicou o governador Eduardo Leite.

A ordem de início para a elaboração do projeto já havia sido dada em dezembro de 2010, dois meses após a assinatura do contrato com a empresa contratada para executar a obra. Por falta de recursos, no entanto, o acesso asfáltico de cerca de 10 quilômetros nunca foi construído, e a obra foi oficialmente paralisada em março de 2011. A ligação entre os dois municípios não é asfaltada.

“Esse trabalho tem sido feito junto ao Estado com a parceria de muitos. É um projeto de muitas mãos. O Estado espera há 10 anos por essa obra de ligação entre os municípios”, disse o secretário Juvir Costella.

Após a assinatura da ordem de início do projeto de final de engenharia, a empresa tem 134 dias para entregá-lo. O investimento total na elaboração do projeto é de R$ 317.458,58, oriundos do Estado.

Os deputados estaduais Any Ortiz, Sérgio Turra, Gilberto Capoani, Vilmar Zanchin, Paparico Bacchi e Mateus Wesp (representado pelo assessor) também participaram virtualmente do ato simbólico de assinatura.