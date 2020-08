O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) realiza a pavimentação da ERS-528, entre os municípios de Palmitinho e Pinheirinho do Vale, na região do Médio Alto Uruguai.

Atualmente, ocorre a execução da drenagem e da sub-base de macadame nos 18 quilômetros de extensão da rodovia. O tráfego no local está liberado, contendo apenas alguns desvios devidamente sinalizados. Até o fim deste ano, deverá ser finalizado em torno de quatro quilômetros da rodovia, com investimento de R$ 3,5 milhões.

Retomadas em maio deste ano, as atividades na ERS-528 integram o Plano de Obras do Governo do Estado. Serão investidos cerca de R$ 18 milhões na pavimentação – a partir de recursos da Cide (Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico).