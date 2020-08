O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu mandado de prisão contra Márcio Antônio Wacheleski, integrante “da mais alta cúpula da facção Os Manos”. A ação ocorreu nesta quarta-feira (12), em Itapema, Santa Catarina, com apoio do Gaeco catarinense.

A partir de informações vindas do setor de Inteligência do 2º Batalhão de Policiamento em Área Turística, que apontou o possível paradeiro do criminoso, os agentes do Gaeco/RS e Gaeco/SC passaram a monitorar o foragido até localizá-lo. O mandado de prisão contra Wacheleski foi expedido pela 17ª Vara Criminal de Porto Alegre.