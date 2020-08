Rio Grande do Sul registra 68 novos óbitos e mais 2.667 casos de coronavírus, passando de 90 mil

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (12) 2.667 novos casos de coronavírus. Também foram confirmados mais 68 óbitos desde 19 de julho. O total de casos confirmados é de 90.049 em 475 municípios (96%) e o de óbitos 2.540. Os recuperados são 79.763 (89% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (homem, 85 anos)

Arroio do Sal (mulher, 82 anos)

Cachoeirinha (homem, 33 anos)

Camaquã (homem, 80 anos)

Campo Bom (mulher, 61 anos)

Canoas (homem, 79 anos)

Canoas (mulher, 73 anos)

Caxias do Sul (homem, 53 anos)

Charqueadas (mulher, 72 anos)

Charrua (homem, 66 anos)

Esteio (homem, 83 anos)

Garibaldi (homem, 84 anos)

Gramado (mulher, 60 anos)

Gravataí (mulher, 64 anos)

Gravataí (mulher, 94 anos)

Ibiraiaras (homem, 66 anos)

Ibirubá (homem, 87 anos)

Ijuí (homem, 80 anos)

Ijuí (mulher, 74 anos)

Jaguarão (homem, 72 anos)

Lajeado (homem, 70 anos)

Nova Bassano (homem, 93 anos)

Nova Prata (mulher, 70 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 76 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 74 anos)

Novo Hamburgo (homem, 51 anos)

Osório (mulher, 50 anos)

Passo Fundo (mulher, 83 anos)

Passo Fundo (homem, 61 anos)

Pelotas (mulher, 68 anos)

Pelotas (homem, 83 anos)

Pelotas (homem, 46 anos)

Pinheiro Machado (mulher, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (mulher, 56 anos)

Porto Alegre (mulher, 79 anos)

Porto Alegre (mulher, 72 anos)

Porto Alegre (homem, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 54 anos)

Porto Alegre (mulher, 71 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (mulher, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 49 anos)

Porto Alegre (homem, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 96 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (mulher, 67 anos)

Porto Alegre (homem, 81 anos)

Porto Alegre (mulher, 90 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Rio Grande (homem, 56 anos)

Rolante (homem, 48 anos)

Santa Maria (homem, 89 anos)

São Francisco de Paula (homem, 37 anos)

São Jerônimo (mulher, 85 anos)

São Leopoldo (mulher, 95 anos)

São Leopoldo (mulher, 58 anos)

Sentinela do Sul (homem, 78 anos)

Tapejara (mulher, 41 anos)

Três Cachoeiras (mulher, 85 anos)

Viamão (homem, 74 anos)

Viamão (mulher, 85 anos)

Viamão (homem, 55 anos)

Viamão (homem, 67 anos)

A atualização teve ainda 33 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.