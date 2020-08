Sucessos do cinema e da música são as atrações da programação da sétima semana do Drive-in Air Festival, realizado no estacionamento 4 do aeroporto de Porto Alegre.

Nesta quinta-feira (13), será exibido o filme “Como Eu Era Antes de Você” (2016), de Thea Sharrock, com Emilia Clarke e Sam Claflin. O longa é baseado no livro de Jojo Moyses.

Na sexta (14), será a vez de “Podres de Ricos” (2018), de Jon M. Chu. O filme é estrelado por Constance Wu, Michelle Yeoh e Henry Golding.

No sábado (15), o rapper Projota se apresentará. O cantor estará no palco a partir das 20h.

No domingo (16), o destaque da noite será o trio Melim, que subirá no palco às 20h30min.

Mais informações e ingressos no site www.driveinairfestival.com.br.