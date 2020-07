Rio Grande do Sul Estado paga R$ 56,5 milhões a municípios gaúchos na área da Saúde

23 de julho de 2020

Desse valor, R$ 43 milhões são destinados ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do SUS. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Municípios receberam R$ 56,5 milhões do governo do Estado na quarta-feira (22), referentes aos incentivos na área da saúde e provenientes do Tesouro do Estado.

Desse valor, R$ 43 milhões são destinados ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do SUS (Sistema Único de Saúde), como ESF (Estratégia Saúde da Família), Pies (Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), entre outros. Esse repasse mantém a regularidade dos pagamentos do governo do Estado na área da saúde.

Os R$ 13,5 milhões restantes fazem parte da 14ª parcela da dívida com os municípios, do total de 16 – totalizando R$ 216 milhões. Neste mês de julho, o valor da parcela será utilizado para pagar as demandas da Consulta Popular, instância em que a população vota quais são as prioridades de investimentos públicos em cada região.

Entre os projetos que serão beneficiados com o valor estão compra de equipamentos hospitalares para o Hospital São Vicente, em Cruz Alta, reforma do Hospital Centenário, em São Leopoldo; compra de veículos para Santo Antônio da Patrulha, e outros.

