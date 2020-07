Rio Grande do Sul RGE doa R$ 1,75 milhão para sete hospitais gaúchos

23 de julho de 2020

"Além do ponto de vista material, esse gesto tem um efeito moral muito relevante", disse o governador. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini "Além do ponto de vista material, esse gesto tem um efeito moral muito relevante", disse o governador. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Sete hospitais gaúchos foram contemplados R$ 1,750 milhão para aquisição de testes, máscaras e álcool gel. O valor doado pela RGE, empresa do grupo CPFL, foi anunciado ao governador Eduardo Leite na tarde desta quinta-feira (23) durante uma videoconferência.

“Agradeço à RGE e à CPFL pelo importante apoio que prestam a sete hospitais gaúchos. O recurso fará diferença no enfrentamento que diariamente realizamos no Estado desde março. Além do ponto de vista material, esse gesto tem um efeito moral muito relevante. Todos estão cansados, mas especialmente cansados estão aqueles que estão na ponta, sob pressão, com suas rotinas completamente afetadas. Quando há um movimento como esse, significa que não estamos sozinhos e que há um engajamento da sociedade civil nesse combate à Covid-19”, reforçou o governador.

Com a verba, foram adquiridos 18 mil testes, 89 mil máscaras e 4,5 mil litros de álcool gel. As instituições escolhidas são filantrópicas ou públicas e atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). “Todas as doações já foram entregues, numa demonstração de ação rápida e solidária para contribuir com os profissionais que se dedicam cotidianamente no combate ao coronavírus”, afirmou o diretor-presidente da RGE, Marco Antônio Villela de Abreu.

Além das doações para combater a pandemia, a empresa investirá R$ 50 milhões, por meio do Programa RGE nos Hospitais, em projetos de eficiência energética. Anunciado em janeiro, o projeto já aplicou R$ 7,5 milhões em 16 hospitais, que receberam sistemas de geração solar fotovoltaica. Até o final do programa, em 2021, o objetivo é atender a até cem hospitais na área de concessão da RGE.

Responsável por distribuir 66,7% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender 2,9 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km², abrangendo áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Estado.

Hospitais beneficiados:

• Associação Hospital de Caridade de Santo Ângelo;

• Fundação Saúde Pública de Novo Hamburgo;

• Hospital Bruno Born de Lajeado;

• Hospital Centenário de São Leopoldo;

• Hospital Geral de Caxias do Sul;

• Hospital São Luiz Gonzaga;

• Santa Casa de Uruguaiana.

