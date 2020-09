Rio Grande do Sul Estado recebe mais 100 respiradores do Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

A secretária Arita anunciou que os equipamentos serão usados para substituir os alugados. Foto: Reprodução A secretária Arita anunciou que os equipamentos serão usados para substituir os alugados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais 100 respiradores foram recebidos pela SES (Secretaria da Saúde do Estado) nesta semana. O anúncio foi feito pela secretária Arita Bergmann durante live do governo do Estado, nesta quinta-feira (17).

A remessa foi enviada pelo Ministério da Saúde e contém 70 respiradores de beira de leitos de UTI (Unidades de Tratamento Intensivo) adulto e 30 respiradores para uso no transporte de pacientes.

Segundo a secretária, a estratégia será usar esses respiradores de beira de leito em substituição a equipamentos que foram locados pelo Estado, exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19. Arita afirmou que “assim o Estado garante a manutenção permanente dessas UTIs que foram abertas durante a pandemia”.

Os hospitais que têm equipamentos locados e que devem receber as substituições são os seguintes:

HPS de Canoas;

Hospital de Tramandaí;

Hospital de Viamão;

Hospital Nossa Senhora Aparecida -Camaquã;

Hospital Regional de Santa Maria;

HUSM-Hospital Universitário de Santa Maria;

Santa Casa de Caridade de Bagé;

Hospital Geral Caxias Sul;

Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires;

Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta;

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela;

Santa Casa de Alegrete.

